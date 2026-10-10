Trump censura a Zelenski; pide nuevo presidente para Ucrania

WASHINGTON 10 Oct. (EUROPA PRESS) – El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado este sábado contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y ha defendido que el país tenga «un nuevo presidente».
«Ceo que ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente», ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa desde la base militar de Andrews, en Maryland.
«Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo. Zelenski por algún motivo nunca llega a acuerdos», ha planteado el mandatario estadounidense. De hecho, Trump cree que «Zelenski podría haber resuelto esta guerra muchas, muchas veces», pero «elige no hacerlo».
DICE «QUIERE GENERAR PROBLEMAS»
El inquilino de la Casa Blanca considera que «Zelenski quiere generar problemas al mundo». «Quiere generar problemas a nuestros agricultores con sus ataques contra las refinerías rusas», ha señalado.
«Le hemos dicho a Zelenski. ‘Puedes hacer lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso supone un problema para el mundo’. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Debería parar de una puñetera vez», ha planteado.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado recurrentemente las refinerías de petróleo rusas para intentar frenar la ofensiva militar rusa sobre el este de Ucrania a pesar de las advertencias de Washington, que acaba de anunciar el levantamiento de las sanciones a la exportación de diésel ruso.
El propio Zelenski ha criticado el «regalo» que supone para el presidente ruso, Vladimir Putin. «Esto le hace el juego a Rusia, ya que le permite matar a más personas, prolongar la guerra, tener aún menos respeto por Estados Unidos e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo», ha argumentado.
Trump ha anunciado un acuerdo «trascendental» con su homólogo ruso para que Rusia suministre «inmediatamente» más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global. El acuerdo prevé el suministro de «otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después».
Anuncia Rusia suministrará más 300.000 t. diésel a mercado EU
🇷🇺🛢️🇺🇸 El primer petrolero con diésel ruso ya se acerca a las costas de EE.UU.: el acuerdo podría haberse cerrado semanas antes de su anuncio oficial.
Según los medios, el buque, cargado con cerca de 230.000 barriles de diésel, zarpó de San Petersburgo el 22 de septiembre, casi tres semanas antes de que se anunciara el acuerdo, y ahora está llegando a la costa estadounidense.
Y mientras tanto, del otro lado, las cosas se siguen complicando para los gringos:
🇮🇷🔥⛴ La Guardia Costera iraní informa que un petrolero se ha incendiado tras chocar con una mina mientras navegaba por una ruta no autorizada por Irán en el estrecho de Ormuz.
Como prueba, publicó un vídeo en el que se ve el buque envuelto en llamas y se observa un vertido de petróleo al mar.
Trump no tiene amigos,sino intereses,USA no va a una guerra sino ve beneficio
tu’ le pides esa, accion… cocae’muneca, a zelenski… no es porque sea… o no, legitimo… que su tiempo… perimio’ o que, nunca llegaria… a un acuerdo, sino… que, tu estrecha colaboracion… con la rata putin, esta… por encima de… la dignidad del ucraniano… y que no te importas… la desintegracion territorial… de la identidad de ucrania… porque, esta parte… es lo que, el asesino putin… desea para tener… un control
… absoluto de ese litoral… frontera con los… esclavos rusos, los… cuales, la rata putin… lo mantiene como… pu er cos en pocilgas… asi es de simple…
Conociendo bien al caco de muñeca no se sorprendan si el dice que ya Deisy Rodríguez debe seguir Gobernando y a Corona Machado que se quede por allá.
Eso y es que Estados Unidos se merece un loco así?
oiga, amigo… usted no esta muy… lejo de lo expresado… porque, el cacoe’muneca… lo que quieres es… mantiener a alguien… que sea manejable y… delcy rodriguez… esta transitando… ese camino… la suya, es… buena conjetura… no merece tanto… analisis…
ENIGMA corre, ven a ver, P_uti_n esta hablando mal de tu «Héroe Nacional», a verdad, no que no es P_uti_n, es tu otro héroe que lo está acabando.
Trump está de amarrar se pelea con Canadá ,Europa ,no defendió Arabia Saudí cuando lo necesitó. Entonces ahora como si fuera poco le pide a quien está siendo agredida que quite a su líder no a Rusia que quite al agresor a este señor hay que estudiarlo bien desde las células.
Sr. Donald Trump usted vas a perder las elecciones porque se está peleando con el mundo ,menos con Satanás que es Bladimir Putin solo falta que le diga a Putin que se c,o,j,a el mundo siente el mundo que usted está sufriendo de Alzheimer. D je toda esa gallolocada que van a volver los demócratas por estar hablando tanta miiiieerrdaaaaa y ssiiicaa.
De acuerdo contigo es el presidente más
Absurdo que he visto y conocido en mi vida. Cambia más que un camaleón .
La seguridad del mundo está en manos de Putin porque este señor ama elogia a Putin y no hace contra peso pero que esté seguro que si pierde el l congreso le van hacer su impishment.
Llamar al diablo y verlo venir son dos cosas diferente,USA pelea por intereses o sea lo que le conviene,Trump miro un problema con el alto costo del disiel y vio una solucion Rusia,sino lo hacia los camioneros se le iban parar todos en huelga y penso rapido en una salida en el precio de los combustible y la escases del producto
CUAL «PRESIDENTE» DE UCRANIA LETRINA…..LETRINA…SHITLENSKI YA NO ES LEGAMENTE PRESIDENTE DE UCRANIA PUES YA TERMINO SU MADATO EN MAYO 20 DE 2004….LETRINA…..
sin arbol genealogico… el que lo es, es putin… que va a unas… votaciones electorales… sin contricantes, en un… ring donde… solo se le aplaude… a un participante… y, hasta ahora… es un presidente eterno… burro sin domar…
Pobre Zelenski y pobre Ucrania. Trump ha estado jugando con Zelensky mientras finaliza su verdadero acuerdo con Putin, y remplazarlo es solo parte de ese acuerdo. Lo que Trump y sus consejeros han ignorado es, que Putin es oficialmente un aliado de China, donde va una o dos veces al año a discutir planes de posible guerra mundial y como responderían en conjunto. Trump cree que su amistad romántica con Putin es de ambos lado, esta muy equivocado.