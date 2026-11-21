SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, opinó que la creación de una «gran alianza nacional opositora» constituye una demanda del pueblo dominicano y una responsabilidad histórica de los dirigentes políticos ante la situación porque atraviesa el país.

Vargas habló durante el acto de juramentación de los directivos del Frente Nacional de Abogados del PRD, celebrado este sábado en la Casa Nacional de este partido, al que asistieron representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

LLAMA A CONSTRUIR UNA ALIANZA DEMOCRÁTICA

Sostuvo que las organizaciones opositoras deben superar los intereses particulares y partidarios para alcanzar un entendimiento que permita presentar una alternativa política de cara a las elecciones de 2028.

“De la única forma que lo podemos parar es logrando una gran alianza nacional opositora”, expresó, para a seguidas especificar que el entendimiento debe alcanzarse mediante mecanismos democráticos, sin imposiciones de candidaturas.

Vargas advirtió que la división de las fuerzas opositoras favorece la continuidad del oficialismo y utilizó como ejemplo la diferencia entre dividir 50 entre tres y dividirlo entre uno para ilustrar la importancia de la unidad.

NUEVA DIRECTIVA

La nueva dirección del Frente Nacional de Abogados del PRD está encabezada por el doctor Jacinto Santos Santos, como presidente; Evangelina Sosa Vásquez, Luis López Rivas, Francis Guzmán, Digna Yan y Artemio Gonzales, vicepresidentes; Gilda Rodríguez Benítez, presidenta en funciones; José Juan Zapata, secretario general y José Aristides Martínez R., subsecretario general.

Por la Fuerza del Pueblo participaron Teófilo Regus y Juan Rivera; por el PLD Leonardo Reynoso y Pedro Solano, y por PQDC Freddy Rodríguez Martínez y Rubén Martínez.

Vargas exhortó a los nuevos directivos a trabajar por el fortalecimiento del frente jurídico, del PRD y la democracia dominicana.

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