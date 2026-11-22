Gobernar siempre es difícil, en éste y en cualquier otro país del mundo. Alguien dijo hace años que la República Dominicana es un país como cualquier otro país del mundo, pero que ningún otro país del mundo es como la República Dominicana. ¡Tenía razón!

Luís Abinader llegó al poder en medio de una crisis sanitaria que tenía paralizado el mundo, incluyendo la República Dominicana. El COVID-19 amenazaba seriamente la humanidad, pues no había vacunas para combatir y erradicar el coronavirus. La enfermedad se expandía por todos los continentes, enfermando y matando a cada vez más personas, ricos y pobres, de América, Asia, Europa y África.

Nadie estaba exento de contraer el virus, como sucedió durante la mal llamada “Fiebre Española” (en realidad nació en Estados Unidos), que mató a más de 50 millones de personas, similar a la Segunda Guerra Mundial.

La gente parece haberlo olvidado, porque este es un pueblo de memoria muy corta, pero el Covid-19 era buena excusa para la corrupción sobrevaluando los medicamentos, guantes, mascarillas y otros insumos para combatir la pandemia. El PLD perdió las elecciones. Danilo Medina y sus socios corruptos fueron desplazados del poder. Llegó el PRM con Luís Abinader al poder. Las cosas comenzaron a cambiar favorablemente con un nuevo Ministerio Público encabezado por la magistrada Miriam Germán que inició una cacería de los implicados en hechos de corrupción.

Apareció la vacuna. La República Dominicana fue de los primeros países, sino el primero, del mundo en comenzar la inmunización de la población gracias a la solidaridad de los chinos, no de EE. UU. que se negó a vender la vacuna que ya había obtenido. De ese modo el gobierno de Abinader pudo abrir las puertas del país recuperando el turismo, el empleo, la inversión extranjera, detener la inflación y mantener la estabilidad macro y micro de la economía y unas reservas monetarias récord.

Fue así como el país salió a adelante. El barco, en manos de Danilo Medina y el PLD, se estaba hundiendo a la llegada de Abinader como capitán.

No bien el país salió de la crisis del coronavirus, en febrero de 1922 la guerra de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN se incrementa con sus terribles

consecuencias políticas, económicas y sociales. Los precios de los combustibles se dispararon los viajes aéreos y marítimos subieron, la inflación se disparó, generando una situación negativa de inestabilidad y gobernabilidad, no solo en esa región en conflicto bélico, sino en el resto del mundo, incluyendo, por supuesto, la República Dominicana.

Más tarde, en febrero de este 2026, comenzaron los bombardeos aéreos sorpresivos sobre ciudades iraníes de parte de Israel y Estados Unidos, provocando otra crisis a escala global. El estrecho de Ormuz, por donde transita más del 20% del petróleo del mundo, fue dinamitado y cerrado por Irán, agravando la situación.

El gobierno del presidente Abinader no ha podido gobernar tranquilamente. Una crisis económica, política y social, tras otra, nacional o internacional, con un presidente de Estados Unidos como Donald Trump, díscolo, mitómano, inestable emocionalmente, que tiene el mudo en vilo, patas arriba, que un día dice una cosa y mañana otra.

Tenemos una “Guerra Fría” en el mundo que se calienta cada vez más, a pesar de los intentos del gobierno de China en la cumbre de la CAP (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico) que reunió 21 economías importantes de igual cantidad de países, celebrada en la moderna ciudad de Shenzhen, con la participación de Vladimir Putin, Donald Trump, que se durmió mientras hablaba el presidente anfitrión, Xi Jinping,

(Para que tengamos una idea de lo que significa “el foro de Cooperación Económica Asia. Pacífico representan aproximadamente entre el 54% y más del 60% del PIB (Producto Interno Bruto) mundial, cerca del 44% al 50% del comercio global y casi el 40% de la población mundial”)

El gigante chino, con Xi Jinping a la cabeza, no quiere guerra, quiere cooperación, respeto mutuo, desarrollo y prosperidad compartida. Su economía, contrario a la de EEUU, no está basada en la guerra, está basada en la industrialización, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la educación y la salud de su inmensa población que ya supera los mil 500 millones de habitantes)

Aunque estamos enclavados en una isla, rodeado por el Mar Caribe, nuestro país no está al margen de lo que sucede en el resto del mundo. No podemos continuar viviendo de espalda al mar. Al contrario. Lo que ocurre en Cuba, Venezuela, México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Europa, África y Asia, nos afecta de un modo o de otro, positiva o negativamente.

En ese contexto nacional e internacional, Luis Abinader ha sido un mago, un malabarista, manejando crisis. Digamos que se he convertido en un experto. Los organismos crediticios internacionales que mantienen una vigilancia constante del manejo de la economía, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrolla y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), no han hecho más que elogiar al gobierno durante siete años, por mantener excelentes calificaciones, lo que, por supuesto, nunca le ha reconocido la oposición política. Solo hay que ver las cifras: Buena inversión extranjera, crecimiento económico por encima del promedio de la región, inflación controlada, aumento del turismo, baja tasa de desempleo, hambre cero, según la FAO, reducción de los índices de pobreza y marginalidad, etc.

¿Significa que no hay razones para decir que “la cosa está mala”? Si, hay razones a pesar de que los restaurantes están llenos, los centros de diversión, los colmados y colmadones, los parques y los malecones de las distintas ciudades, siempre habrá razones para la queja de que “no hay un chile en la calle” (Por falta de circulante). Pero siempre hay dinero para el juego de azar, el ron y la cerveza bien fría, vestida de novia.

Hay razones, claro que hay razones para maldecir al gobierno estimulada por la oposición, las redes sociales y los medios de comunicación, mientras

persistan los apagones, mientras no haya suficientes hospitales, pavimentación en las calles de los barrios, mientras la gasolina se mantenga cara al igual que la factura eléctrica, mientras seamos un país subdesarrollado, con un bajísimo nivel político, educativo y cultural.

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