San Salvador, 23 nov (Prensa Latina) El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, anunció hoy la creación de un fondo de un millón de dólares para las familias de los tres soldados fallecidos en Haití como consecuencia de una explosión.

En un mensaje en la red social X, Bukele precisó que las familias recibirán inmediatamente 200 mil dólares, y el resto se destinará a garantizarles un ingreso mensual, aparte de las prestaciones de ley que recibirán de parte de la Fuerza Armada.

Bukele señaló que honran a esos tres soldados que perdieron la vida en la misión de rescate a los cuatro aerotécnicos desaparecidos el 18 de octubre. Ellos demostraron, con sus acciones, el verdadero significado del valor, del deber y de la lealtad hacia sus compañeros.

Al dirigirse a la familias, Bukele subrayó que El Salvador reconoce a sus seres queridos como héroes y que su sacrificio no será olvidado y al mismo tiempo aseguró que no estarán solos.

En su mensaje también se dirigió a los miembros de la Fuerza Armada desplegados en la misión de rescate, a quienes expresó los riesgos que enfrentan y que admiraba profundamente la valentía y la determinación con la que continúan cumpliendo su deber.

También recordó aquellos que decidan regresar pueden hacerlo de inmediato, sin temor a represalias y ni poner en riesgo la misión, pues otros compañeros se han ofrecido para relevar a quien desee ser relevado.

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