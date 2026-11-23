SANTO DOMINGO. – La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) exonerará del pago de las tasas de registro de obras artísticas, literarias y científicas a los creadores que participen en Mercadexpo 2026, del 25 al 27 de noviembre, en la Universidad Iberoamericana (Unibe).

La disposición está contenida en la Resolución núm. 012-2026, firmada por el director general de la institución, José Rubén Gonell Cosme. El beneficio estará disponible para los participantes que realicen el trámite presencial y cumplan con los requisitos establecidos.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la protección legal de las creaciones intelectuales y fortalecer la cultura del derecho de autor en el país.

Según la ONDA, durante el primer semestre de 2026 se registraron 34,506 obras, una cifra que supera los 32,967 registros contabilizados durante todo 2025.

La entidad también informó que mantiene, desde el 28 de septiembre, facilidades similares para los participantes de las Clínicas de Propiedad Intelectual, dirigidas a emprendimientos de las industrias creativas, servicios y startups.

En estos casos, los beneficiarios deberán presentar una remisión del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y una certificación de participación en el programa, además de cumplir con los requisitos correspondientes.

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