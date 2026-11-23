Las acciones de Nvidia experimentaron este lunes un extraordinario repunte bursátil que elevó su capitalización de mercado en un billón de dólares en apenas 10 minutos, tras anunciarse el regreso de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.

Los títulos del gigante tecnológico avanzaron más de un 31 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras que el Nasdaq suspendió temporalmente la negociación de sus futuros después de alcanzar el límite máximo de precios establecido por el mercado.

SUSPENDEN OPERACIONES TRAS FUERTE REPUNTE

El movimiento provocó una reacción inmediata en los principales indicadores bursátiles estadounidenses. Los contratos de futuros del Nasdaq 100 llegaron a subir un 7 %, los del S&P 500 avanzaron un 4,3 % y los del Dow Jones ganaron 1.229 puntos, equivalentes a un 2,6 %.

La interrupción se produjo tras activarse el mecanismo automático de control de volatilidad del mercado.

HUANG REGRESA A LA DIRECCIÓN DE NVIDIA

Nvidia anunció que su cofundador retomará inmediatamente las funciones de director ejecutivo, cargo del que había dimitido el pasado 12 de noviembre.

La junta directiva aprobó por unanimidad su reincorporación después de recibir garantías de altas instancias del Gobierno estadounidense de que su regreso no representa riesgos para la seguridad nacional. No obstante, continuará una investigación independiente sobre los informes de una presunta operación de inteligencia extranjera contra el ejecutivo.

La decisión se produjo después de una intensa campaña de empleados, accionistas y socios comerciales que reclamaban su retorno, respaldada públicamente por el presidente Donald Trump.

Huang manifestó sentirse honrado de volver a dirigir una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo y aseguró que asume la responsabilidad con humildad y renovado compromiso.

TRUMP CELEBRA LA DECISIÓN

El mandatario estadounidense calificó la reincorporación como una decisión correcta y afirmó que el país necesita el liderazgo de Huang para impulsar la prosperidad económica.

Trump también sostuvo que Washington no tiene motivos para considerar que su regreso represente una amenaza para la seguridad nacional.

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