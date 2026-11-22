EL SEIBO.- El presidente Luis Abinader asistió a las tradicionales corridas de toros de El Seibo, en una visita considerada histórica por tratarse de la primera ocasión en que un jefe de Estado presencia este emblemático espectáculo, una costumbre con cientos de años de arraigo en la provincia.

El mandatario compartió con residentes y visitantes en la Plaza Cultural y Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima, donde presenció las lidias desde un espacio entre el público, en lugar de ocupar el palco presidencial habilitado para la ocasión.

Tras su visita, Abinader publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que destacó el valor cultural y comunitario de la actividad.

“Hoy, en El Seibo, compartí con su gente y presencié una corrida de toros, una de las tradiciones seibanas. La Plaza Cultural y Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima es un espacio para que las familias se reúnan, disfruten de actividades recreativas y mantengan vivas sus costumbres”, expresó.

UNA TRADICIÓN CENTENARIA

La jornada reunió a familias, turistas y residentes que disfrutaron de las corridas, protagonizadas por ocho ejemplares bravos de la empresa Central Romana. Durante el espectáculo, cinco toreros realizaron distintas suertes ante los aplausos y ovaciones del público, que acompañó las actuaciones con el tradicional grito de “¡Olé!”.

Las corridas de toros de El Seibo constituyen una de las expresiones culturales más antiguas de la provincia y forman parte de una tradición que se remonta a la época colonial.

De acuerdo con la modalidad practicada en la localidad, los animales no son sacrificados ni maltratados durante el espectáculo.

ABINADER COMPARTIÓ CON LOS ASISTENTES

El presidente saludó a los presentes, intercambió gestos de afecto con el público y estuvo acompañado por el alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla; el ganadero Erick Rivero, y la gobernadora provincial, Magalys Tabar de Goico.

La asistencia del jefe de Estado otorgó una dimensión especial a la celebración y fue valorada por los asistentes como un respaldo a una tradición que identifica a la provincia.

Durante la actividad también surgieron solicitudes de los presentes para que se contemple el techado de algunas áreas de la plaza, con el propósito de mejorar las condiciones para futuras celebraciones.

La jornada estuvo marcada por una lluvia persistente que no impidió el desarrollo del espectáculo ni la participación del público.

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