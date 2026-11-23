POR LUIS M. GUZMAN

El Gobierno dominicano ha decidido mantener congelados los precios de los principales combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio no sobrepase los RD$1,500 millones semanales. La decisión, anunciada por el presidente Luis Abinader, podría parecer una buena noticia para quienes cada semana deben sacar dinero de sus bolsillos para llenar el tanque de gasolina o pagar el transporte. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad existe una factura que no desaparece por el simple hecho de mantener los precios inmóviles.

Nadie puede desconocer que República Dominicana depende considerablemente de los combustibles importados y que las fluctuaciones internacionales afectan nuestra economía. Cuando aumentan sus costos, también se encarecen el transporte, la producción agrícola, la distribución de mercancías y numerosos servicios. Evitar que esos aumentos lleguen de golpe a la población tiene sentido. Lo preocupante es que una medida concebida para enfrentar una situación temporal termine convirtiéndose en una costosa obligación permanente, sin que se expliquen suficientemente sus consecuencias.

Las cifras oficiales permiten comprender la dimensión del problema. Para la semana del 21 al 27 de noviembre, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que destinaría RD$573.5 millones a subsidiar los combustibles. El acumulado anunciado durante 2026 ya alcanzaba RD$45,598 millones. Hablamos de una cantidad considerable de recursos públicos que, independientemente de su procedencia presupuestaria, también podrían atender otras necesidades nacionales. Y aunque el subsidio pueda justificarse, su costo merece algo más que una nota oficial celebrando la estabilidad de los precios.

Hay antecedentes recientes que obligan a mirar con cuidado la promesa presidencial. Durante cuatro de las seis semanas anteriores al anuncio, el subsidio superó los RD$1,500 millones, llegando en una ocasión a RD$1,860 millones. Esto no significa que el Gobierno haya incumplido su compromiso, pero demuestra lo vulnerable que puede resultar ante nuevas alzas internacionales. Si esos costos vuelven a dispararse, habrá que decidir entre modificar los precios, aumentar los recursos destinados al subsidio o buscar otras alternativas. Ninguna de esas decisiones estará libre de consecuencias.

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, ha explicado que los precios de los combustibles refinados no necesariamente siguen de manera inmediata las variaciones del barril de petróleo. Tiene razón en esa precisión. Pero el argumento técnico no debería utilizarse para dejar sin respuesta una preocupación legítima de los consumidores, conocer cómo se calculan los precios que pagan. En ellos intervienen las cotizaciones internacionales de los derivados, el tipo de cambio, los impuestos y los márgenes de comercialización. Cada componente tiene un peso que las autoridades deben explicar con claridad.

Durante años hemos visto cómo los aumentos internacionales se convierten en noticias que justifican mantener o elevar los precios locales. Pero también existen períodos de reducción de costos, y es precisamente entonces cuando la transparencia adquiere mayor importancia.

Congelar un combustible mientras su costo de referencia aumenta puede representar un alivio. Mantenerlo congelado cuando ese costo disminuye podría impedir que el consumidor reciba una rebaja. No afirmamos que esto esté ocurriendo actualmente con todos los combustibles; señalamos que, sin conocer la evolución completa de la fórmula, resulta imposible comprobarlo.

También debemos preguntarnos quiénes reciben realmente los mayores beneficios. El trabajador que utiliza una motocicleta, el agricultor que necesita gasoil para producir y el transportista que moviliza pasajeros o alimentos tienen razones legítimas para agradecer cierta estabilidad.

Pero el subsidio también puede favorecer a quienes poseen vehículos de alto consumo y mayores ingresos. Cuando se utilizan recursos de todos los contribuyentes para mantener precios generales, no necesariamente son las familias más necesitadas las que reciben la mayor proporción del beneficio.

jpm-am