Dicha red operaba desde territorio dominicano con conexiones en Colombia y Puerto Rico.

Santo Domingo, 22 nov.- El Ministerio Público de República Dominicana solicitó hoy prisión preventiva contra 22 personas arrestadas durante la «Operación Rompeolas», dirigida contra una presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos.

Dicha red operaba desde territorio dominicano con conexiones en Colombia y Puerto Rico, informó el Ministerio Público.

La fiscalía también pidió declarar complejo el proceso, cuya audiencia para conocer las medidas de coerción fue fijada para este lunes 23 de noviembre, a las 14:00, hora local, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia La Altagracia.

LOS DETENIDOS

Entre los detenidos figura Fausto Candelario Ortiz, señalado por los investigadores como supuesto cabecilla de la organización, así como Yovani Candelario Ortiz, a quien atribuyen la coordinación operativa. La solicitud incluye a otras 20 personas.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron el jueves último 65 allanamientos simultáneos, durante los cuales ocuparon vehículos, armas de fuego y dinero en pesos dominicanos, dólares y euros.

Además, iniciaron procedimientos para incautar viviendas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados a la estructura.

Las autoridades reportaron ocupaciones y afectaciones patrimoniales por un valor de 5.5 millones de dólares.

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