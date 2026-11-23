SANTO DOMINGO, 23 de noviembre.-Una mayoría estima que la situación de la República Dominicana es mala y que estará peor, a pesar de que considera positiva la gestión del presidente Luis Abinader y que éste ha sido el más honesto y el que inspira mayor confianza entre los que han gobernado últimamente República Dominicana, según los resultados de una encuesta de la firma ACD Media divulgados este lunes.

De acuerdo con este trabajo de investigación, efectuado del 9 al 11 de octubre de este 2026 con 1,200 entrevistas, un 40% define el trabajo del Mandatario como muy bueno, 30% como malo, 17% muy malo, 10% muy bueno y 3% dijo que no sabe o no respondió.

En cuanto al gabinete actual, 42%, dice que el trabajo que realiza es malo, 37% bueno, 14% muy malo, 2% muy bueno y 5% no sabe o no responde.

SITUACIÓN DEL PAÍS

Ante la pregunta ¿cómo califica usted la situación del país?, un 37.3%, respondió que mala, 32.0% buena, 19.7%, muy mala y 8.6% muy buena. Un 2.4%, no sabe o no respondió.

Otra pregunta que la encuesta incluyó es: ¿Usted considera que la situación del país estará igual, mejor o peor que ahora?. 39.2%, respondió que estará peor, 24.8% que estará mejor, 19.5%, igual de bien, 12.5%, igual de mal y 4.0% no sabe o no respondió.

El total de estas respuestas fue 51.7% negativa y 44.3% positiva.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS

Respecto a los principales problemas del país, 21.6%, dice que la delincuencia e inseguridad, 19.3%, la crisis económica, 10.4%, alto, costo de la vida, 5.6% falta de empleo, 5.4% abuso de la Policía y la DIGESETT, 4.3% falta de energía eléctrica, 2.9%, deficiencia del sector salud, 2.6% otro, 2.3% la corrupción, 1.8% alto precio combustibles, 1.6% la administración pública y el gobierno, 1.4%, contaminación ambiental, 1.0%, deficiencia en la educación, 0.9%, la migración haitiana, 0.8% infraestructura, 0.6% feminicidio y violencia de género, 0.6%, escasez de agua y 0.2%, la injusticia y la impunidad.

Sin embargo, de acuerdo a esta encuesta, cuando se preguntó a los entrevistados ¿Usted aprueba o desaprueba al Gobierno?, las respuestas fueron: 53% lo desaprueba, 35% lo aprueba y 2%, no sabe o no responde.

COMPARATIVA PRESIDENTES RD

Ante la pregunta ¿de los últimos presidentes que ha tenido RD, cuál ha sido el más preocupado por el pueblo?, 35.9%, dijo que Abinader, 30.5% que Danilo Medina, 20.5% Leonel Fernández, 6.3%, Hipólito Mejía y 6.8%, no sabe, o no respondió.

Respecto a ¿cual ha sido el más honesto?, 32.2%, respondió que Abinader, 23.9% Danilo Medina, 12.5% Leonel Fernández, 12.0, Hipólito Mejía y 15.4%, no sabe o no respondió.

También se preguntó, ¿de los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, cuál ha sido el que inspira más confianza?. 33.4% respondió que Luis Abinader, 25.3% Danilo, 21.3% Leonel, 7.3%, Hipólito Mejía y 12.7%, no sabe o no respondió.

DANILO: “EL MÁS EFICIENTE”

En cuanto a ¿cuál ha sido el más eficiente?, 35.4%, respondió que Danilo, 25.9% Abinader, 24.8% Leonel, 5.6. Hipólito Mejía y 8.3 no sabe o no respondió.

LEONEL: EL MEJOR PREPARADO

También se preguntó a los entrevistados: ¿de los últimos presidentes que ha tenido RD, cuál ha sido el mejor preparado?. 46.4%, respondió que Leonel Fernández, 24.3, Abinader, 19.3% Danilo Medina, 2.3%, Hipòlito Mejía y 5.7%, no sabe o no respondió.

PERCEPCIÓN DE LA POLICÍA

A los entrevistados se le preguntó: ¿En general, qué opinión tiene usted de la policía? 41.7% dice que es muy buena, 28.7% mala, 18.0%, muy mala, 8.4% muy buena y 3.2%, no sabe o no respondió.

El grupo de comunicación ACD Media, de la República Dominicana, está encabezado por el periodista y empresario Dany Alcántara, quien figura como fundador y presidente ejecutivo de la empresa.

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ENCUESTA ACD MEDIA