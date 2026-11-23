SANTO DOMINGO.– Una encuesta realizada por la empresa ACD Media cuyos resultados fueron divulgados este lunes determinó el nivel de posicionamiento de los precandidatos presidenciales de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) así como también el de estas organizaciones.

David Collado encabeza las preferencias tanto a nivel del PRM como de la población en general, de acuerdo con el estudio, cuyo trabajo de campo fue hecho del 9 al 11 de octubre de este 2026 con 1,200 entrevistas.

El actual ministro de Turismo obtiene 39.4 % de las simpatías de la población general, seguido de Carolina Mejía, con 18.3 %; Raquel Peña, 6.5 %; Guido Gómez Mazara, 4.0 %; Wellington Arnaud, 2.3 %, y Tony Peña Guaba, 1.6 %.

Un 23.6 % de los entrevistados manifestó que no votaría por ninguno de los aspirantes o que no le interesa el tema, mientras que un 4.3 % dijo que no sabe o no respondió.

A LO INTERNO DEL PRM

Entre los miembros del PRM, Collado registra un 49.9 % de apoyo, seguido de Carolina Mejía, con 24.6 %; Raquel Peña, 9.5 %; Tony Peña Guaba, 4.4 %; Guido Gómez Mazara, 2.7 %, y Wellington Arnaud, 2.5 %. Un 3.57 % no sabe o prefirió no responder.

GONZALO CASTILLO LIDERA EN EL PLD

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo encabeza las preferencias de la población general, con un 24.9 %, seguido de Abel Martínez, con 20.7 %; Francisco Javier García, 12.4 %; Francisco Domínguez Brito, 5.8 %, y Manfred Mata, 0.3 %.

Un 25.9 % manifestó que no votaría por ninguno o que no le interesa el tema.

Entre los miembros del PLD, Castillo obtiene un 45.5 % de respaldo; Martínez, 25.7 %; García, 13.3 %; Domínguez Brito, 6.7 %, y Mota, 0.0 %. Además, un 6.6 % no se inclina por ninguno de los aspirantes o no está interesado, mientras que un 2.2 % no sabe o no respondió.

OMAR FERNÁNDEZ Y LEONEL FERNÁNDEZ EN LA FP

En la población general el senador Omar Fernández, de la FP, alcanza un 43.7 % de las preferencias, frente a un 34.7 % de su padre, el expresidente Leonel Fernández.

Un 18.4 % expresó que no votaría por ninguno o que no le interesa el tema, mientras que un 3.2 % no sabe o no respondió.

Sin embargo, entre los miembros de la organización, Leonel Fernández obtiene un 57.4 % de respaldo, frente a un 42.3 % de Omar Fernández. Un 0.3 % no sabe o no respondió.

PREFERENCIAS PARTIDARIAS

En cuanto a la identificación política, el 59.9 % de los encuestados afirmó que no simpatiza con ningún partido. Un 19.8 % manifestó simpatía por el PRM; un 9.5 %, por el PLD; un 8.6 %, por la Fuerza del Pueblo, y un 1.7 % por otras organizaciones.

Al preguntar a los participantes por cuál partido votarían si las elecciones presidenciales fueran celebradas en la actualidad, independientemente de los candidatos, el 29.7 % mencionó al PRM; el 21.7 %, a la Fuerza del Pueblo, y el 17.2 %, al PLD.

En esa misma pregunta, un 13.7 % respondió que no votaría por ninguno, mientras que un 11.3 % dijo que no sabe o no respondió.