SANTO DOMINGO.- República Dominicana fue destacada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como un caso relevante de profundización democrática en América Latina y el Caribe, en un contexto regional marcado por crecientes presiones sobre los sistemas democráticos.

La valoración fue hecha por Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, durante la presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026, titulado “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe”.

El acto se realizó el 8 de junio de 2026 en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), encabezado por el presidente Luis Abinader, junto al canciller Roberto Álvarez.

AVANCES EN DEMOCRACIA ELECTORAL

Durante su intervención, Muschett señaló que República Dominicana logró avances importantes en materia de democracia electoral y libertades políticas.

“En este contexto, el país ha logrado avances importantes en materia de democracia electoral y libertades políticas, destacándose como un caso de profundización de la democracia en un momento de crecientes presiones sobre estos sistemas”, expresó la alta funcionaria del PNUD.

El informe resaltó los progresos alcanzados en la consolidación de la democracia electoral y el fortalecimiento de las libertades políticas, convirtiendo al país en una referencia positiva dentro de una región donde muchas naciones enfrentan desafíos de gobernabilidad, polarización y pérdida de confianza ciudadana en las instituciones.

REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD

La representante del PNUD indicó además que el país registró avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas dos décadas, resultados que reflejaron importantes transformaciones en materia de desarrollo humano y bienestar social.

Ese progreso social, según el PNUD, fue uno de los factores que sostuvo la estabilidad democrática dominicana frente a las tensiones regionales.

El Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 concluyó que América Latina y el Caribe continúa siendo la región en desarrollo más democrática del mundo.

Sin embargo, advirtió que el futuro de la democracia depende cada vez más de la capacidad de los Estados para impulsar un desarrollo humano inclusivo, fortalecer la resiliencia y garantizar la seguridad en un contexto de creciente incertidumbre.

El informe analizó las fortalezas y debilidades de las democracias de la región, así como los factores que están transformando y tensionando su funcionamiento, entre ellos el crimen organizado, la polarización política, la desinformación y la crisis climática.

Su mensaje central fue un llamado a la acción: proteger las democracias frente al riesgo de erosión y, al mismo tiempo, renovarlas para responder a las demandas y expectativas cambiantes de la ciudadanía.

LA BRECHA EN EL CARIBE

En el caso del Caribe, el informe reveló una brecha creciente entre el apoyo a la democracia y el desempeño de las instituciones.

Aunque el 57 % de la población del Caribe sigue considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno, apenas alrededor del 32 % se declaró satisfecho con su funcionamiento.

El documento incorporó perspectivas del Caribe a lo largo de todo su análisis e incluyó un capítulo específico dedicado a las dinámicas propias de la democracia y el desarrollo de la subregión.

También advirtió que en algunos países caribeños la deuda pública supera el 100 % del PIB, lo que debilita la capacidad del Estado y erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

PUENTE ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El PNUD destacó que República Dominicana ocupa una particular posición de puente estructural y geopolítico entre América Latina y el Caribe.

El país refleja muchos de los desafíos identificados en el informe, aunque también presenta fortalezas particulares, como su estabilidad democrática, su cohesión social y sus avances en desarrollo humano.

En 2026, República Dominicana se ubicó en la región no solo como un país que crece y reduce pobreza, sino como un ejemplo de que la democracia puede profundizarse aun bajo presión.

El reto, según el PNUD, es que esa democracia se traduzca en resultados concretos: instituciones más eficaces, mayor participación ciudadana y políticas públicas capaces de responder a las expectativas de la población.

Como resumió Muschett: “El futuro de América Latina y el Caribe depende de nuestra capacidad colectiva para transformar las presiones que enfrentan nuestras democracias en progreso, sin sacrificar la capacidad de acción ni las libertades de las personas”.

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