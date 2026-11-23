SANTO DOMINGO.- Los trabajadores haitianos y chinos registran hoy los salarios más bajos entre los extranjeros formales en República Dominicana, según estadísticas oficiales de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Los haitianos devengan un promedio de 27,189 pesos mensuales, equivalentes a 455.68 dólares, mientras que los chinos promedian 24,272 pesos, unos 406.79 dólares mensuales.

Hasta agosto de 2026, la TSS tenía registrados 40,843 empleados foráneos inscritos en el sistema contributivo.

De ese total, 14,806 eran haitianos y 10,743 venezolanos. Ambas nacionalidades representan en conjunto cerca del 63% de los cotizantes de otros países.

EL CONTRASTE CON LOS VENEZOLANOS

El contraste es marcado con la comunidad venezolana, cuyo sueldo promedio cotizable alcanzaba los 64,800 pesos mensuales, unos 1,086 dólares.

Esa diferencia refleja perfiles laborales distintos dentro del mercado formal dominicano.

LAS MUJERES DOMINAN EL REGISTRO

La composición por sexo también muestra diferencias importantes.

Entre los trabajadores haitianos, las mujeres representan el 82% de los contribuyentes, frente al 18% de los hombres.

En la comunidad venezolana, las féminas constituyen el 58% de los empleados registrados, mientras los varones representan el 42%.

EL PROMEDIO GENERAL ENGAÑA

El salario promedio de los trabajadores extranjeros registrados en la seguridad social dominicana se situó en 73,114 pesos mensuales, unos 1,225 dólares.

Sin embargo, esa cifra general está influida por los ingresos de ejecutivos y profesionales que trabajan en empresas vinculadas con capitales de sus países de origen.

EL CASO CHINO

Un ejemplo de los contrastes aparece entre los ciudadanos chinos. La TSS contabilizó 1,411 cotizantes de esa nacionalidad, con un salario promedio de 406.79 dólares, inferior incluso al registrado entre los haitianos.

La presencia de empleados del gigante asiático en el mercado formal dominicano está vinculada, principalmente, a establecimientos comerciales pertenecientes a empresarios de esa nacionalidad.

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