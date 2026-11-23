TEHERAN 23 Nov.- El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha considerado que los planes de Estados Unidos para imponer algún tipo de bloqueo terrestre al país son simplemente absurdos por consideraciones geográficas y por las relaciones diplomáticas que preserva la República Islámica.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció a principios de mes un plan para bloquear las rutas de suministro terrestres de Irán a través de sus fronteras terrestres y el mar Caspio. Irán comparte frontera con siete países, con Irak en particular (la más larga del mundo, con 1.600 kilómetros), y con Turkmenistán, Pakistán, Afganistán, Azerbaiyán, Turquía y Armenia.

Así pues, Araqchi cree que esta iniciativa no tiene ningún sentido porque «un bloqueo terrestre a Irán es prácticamente imposible, ya sea por la extensión del país o por la gran cantidad de provincias» que lo componen, ha explicado a la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Las provincias fronterizas, en particular, han desarrollado fuertes lazos entre los habitantes al otro lado de las aduanas, con los que comparten raíces históricas y culturales y «poseen la capacidad de abrir lo que el enemigo pretende cerrar».

Araqchi ha pedido así a EEUU que aparque esta clase de planes y se siente a la mesa para negociar un acuerdo racional en lugar de recurrir a herramientas que «ni funcionarán ahora, ni funcionarán jamás».

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