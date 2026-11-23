JERUSALEM.- La Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtió al primer ministro Benjamín Netanyahu que un ataque unilateral contra Irán podría desencadenar una escalada militar de grandes proporciones en varios frentes simultáneamente, según informó el Canal 12 de la televisión israelí.

La advertencia fue transmitida durante una reunión secreta celebrada la semana pasada, en medio de la intensificación de los debates sobre las opciones militares que Israel contempla frente a la República Islámica.

Los servicios de inteligencia consideran que una nueva ofensiva podría extender el conflicto más allá de Irán, involucrando también a Líbano, Siria y la Franja de Gaza.

ADVERTENCIA SOBRE UNA GUERRA EN VARIOS FRENTES

Las evaluaciones de inteligencia contradicen las expectativas de Netanyahu, quien, según los reportes, estaría considerando una operación militar limitada contra Irán, con una duración estimada de varios días.

Sin embargo, los organismos de inteligencia israelíes advierten que las consecuencias de una ofensiva podrían superar ampliamente los objetivos iniciales y provocar una confrontación regional de difícil control.

NETANYAHU CONSIDERA INEVITABLE UNA OPERACIÓN

En recientes reuniones con ministros y altos funcionarios, el primer ministro habría manifestado que una nueva operación militar contra Irán es inevitable.

Un funcionario de las FDI aseguró que los ejércitos de Israel y Estados Unidos, mediante el Mando Central estadounidense (CENTCOM), ya compartieron y aprobaron planes militares para una eventual intervención.

La principal incógnita sería ahora cuándo se ejecutaría la operación, ya que ambos países estarían pendientes de una decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según informaciones publicadas por The New York Times, Trump estaría considerando una nueva serie de ataques a gran escala contra instalaciones iraníes.

IRÁN PROMETE CONTINUAR LA RESISTENCIA

Por su parte, el viceministro de Defensa iraní, Majid Ebn-e-Reza, aseguró que su país continuará enfrentándose a Estados Unidos e Israel hasta alcanzar la victoria.

El funcionario sostuvo que, pese a los daños sufridos por la infraestructura iraní durante la guerra, el país conserva sus conocimientos tecnológicos y capacidades militares.

Las advertencias de la inteligencia israelí reflejan la preocupación de que una nueva ofensiva contra Irán pueda desencadenar un conflicto de mayores dimensiones, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad de Oriente Medio.

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