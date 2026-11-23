SANTO DOMINGO.– El boxeador dominicano Feudri Franco conquistó el título vacante Fedelatin de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras derrotar por decisión unánime al colombiano Juan González, en una cartelera internacional celebrada en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz y organizada por Shuan Boxing.

Franco dominó gran parte del combate, pactado a ocho asaltos, con una ofensiva basada en jabs, uppercuts y ganchos que le permitió tomar ventaja en las tarjetas de los jueces desde los primeros episodios.

Aunque González logró equilibrar parcialmente las acciones durante el quinto y sexto rounds, el dominicano recuperó el control en el séptimo y cerró con autoridad para asegurar la victoria.

Los jueces Oscar Peña y Franklin Lugo otorgaron puntuaciones de 78-74, mientras que Elvis Vásquez favoreció a Franco 79-73.

Con este resultado, el púgil dominicano elevó su récord profesional a nueve victorias sin derrotas, siete de ellas por nocaut. González sufrió su primera derrota y quedó con marca de siete triunfos y un revés, seis por la vía rápida.

YOUNAN NOQUEA EN 42 SEGUNDOS

En otro de los combates estelares, el estadounidense Junior Younan, representante de Nueva York, necesitó apenas 42 segundos del primer asalto para noquear al puertorriqueño Jonathan González y conquistar los títulos Continental Gold de la AMB y Latino NBA, en las 168 libras.

Por su parte, el colombiano Andrés Pérez derrotó por nocaut en el segundo round al estadounidense de raíces dominicanas Pablo Valdez, adjudicándose los cinturones NABA Silver de la AMB y Latino NBA, en las 147 libras.

BOXEO Y ESPECTÁCULO MUSICAL

La velada organizada por Shuan Boxing, bajo la dirección de su CEO, Bélgica Peña, combinó enfrentamientos internacionales con presentaciones artísticas.

Tras los combates se realizó un espectáculo musical con la participación de Lil Naay, Adalberto Fernández, La Insuperable, El Sujeto Oro 24, Bulin 47, Omega El Fuerte y Ebenezer Guerra.

La jornada dejó como principal protagonista al dominicano Feudri Franco, quien sumó su primer cinturón internacional y extendió su invicto en el boxeo profesional.

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