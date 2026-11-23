TEXAS.- Un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable al pastor dominicano Richard Reinaldo García, de 53 años, por organizar un esquema de fraude inmobiliario y de inversiones que ocasionó pérdidas superiores a los seis millones de dólares a más de 70 víctimas.

García, quien ejercía como pastor de varias iglesias en Arlington, Texas, fue encontrado culpable el 19 de noviembre de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otros tres cargos de fraude electrónico, tras un juicio de cuatro días ante el juez federal Mark T. Pittman.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el esquema operó desde agosto de 2021 hasta abril de 2025 y afectó a personas residentes en Estados Unidos, Colombia, México y República Dominicana.

UTILIZABA PROYECTOS RELIGIOSOS PARA CAPTAR INVERSIONES

La investigación determinó que García y otras personas solicitaban dinero para supuestos proyectos inmobiliarios, entre ellos la compra y reventa de iglesias, así como para organizar conciertos de música cristiana.

El pastor prometía a los inversionistas obtener ganancias considerables. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que utilizaba parte de esos recursos para cubrir gastos personales y costos operativos de sus negocios.

Cuando las víctimas reclamaban los beneficios prometidos, García les decía que las ganancias habían sido reinvertidas en otros proyectos.

Las pruebas también establecieron que aprovechaba su posición religiosa para convencer a integrantes de sus congregaciones de aportar dinero y mano de obra en propiedades vinculadas a las iglesias. Posteriormente, estas eran remodeladas y vendidas.

REGISTRABA INVERSIONES COMO DONACIONES

Durante el juicio, la Fiscalía presentó evidencias de que García controlaba varias cuentas relacionadas con entidades religiosas, entre ellas Ministerio Gracia, Iglesia Gracia de Texas, Gracia Church of Texas y A Pesar de Todo, LLC.

Según los documentos judiciales, el acusado indicaba a las víctimas que transfirieran el dinero a esas cuentas y registraran los pagos como donaciones a Gracia Church, aunque los fondos estaban destinados a oportunidades de inversión.

Las autoridades también expusieron que García se benefició personalmente de los recursos obtenidos. Entre 2023 y octubre de 2025, habría destinado más de 200,000 dólares anuales a sus cuentas bancarias personales.

Además, la Fiscalía presentó información sobre su estilo de vida, incluido el uso de un vehículo Mercedes SUV eléctrico de 2023 y su residencia en una propiedad de Mansfield que fue vendida por más de 1.6 millones de dólares.

HASTA 20 AÑOS DE PRISIÓN POR CADA CARGO

El fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, afirmó que García se aprovechó de la confianza que las personas depositaron en él por su condición de pastor para obtener sus ahorros mediante falsas promesas de inversión.

El acusado no solo tomó el dinero de sus víctimas. Se aprovechó de relaciones personales, explotó la confianza que la gente depositó en él como pastor, expresó Raybould al referirse al caso.

Por su parte, R. Joseph Rothrock, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Dallas, sostuvo que el acusado traicionó la confianza de sus feligreses y de otras personas para atraerlas a proyectos fraudulentos.

García enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión federal por cada uno de los cuatro cargos por los que fue declarado culpable. La audiencia para dictar sentencia está prevista para el 4 de marzo de 2027.

El FBI habilitó un formulario para que las personas que consideren haber sido afectadas por el esquema puedan suministrar información sobre el caso.

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