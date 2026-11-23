Nos conocimos en la primavera de 1960, si es que la memoria no me falla, como ya acostumbra hacer. Yo cursaba el 7mo. grado de la educación básica, pero Julio era ya todo un Perito Industrial, a punto de graduarse en el prestigioso Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal RD.

En ese momento, él me llevaba como diez años de edad, pensaba yo. Claro, esa diferencia crecía o disminuía, dependiendo de como nos veíamos mutuamente.

Cuando nos reencontramos en el primer año estudiando la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad de Santo Domingo, que para entonces ya era “autónoma”, nos sentíamos dos muchachones, que hasta solíamos beber a pico’e botella.

El reencuentro sucedió después de la Revuelta de Abril, cuando la promoción de 1964 del Liceo Juan Pablo Duarte -de la que yo era miembro- logró finalmente terminar el año de preparatoria en el denominado Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG), más luego rebautizado como Colegio Universitario.

Hicimos la conexión de inmediato, porque Julio Mariñez le agradó desde el primer momento a mi Papá Ramón Robles. El Viejo veía en Julio -por su formalismo- todo lo que él deseaba para mí. Parece que tenían muchas cosas en común. Ambos ya militaban en el PRD y seguían a Peña Gómez, no tanto a don Juan Bosch.

Esas similitudes contribuyeron al acercamiento y de ahí en adelante, Julio era un asiduo conversador en mi casa. Husmeo que los temas que trataba con mi Viejo, no siempre eran de política, a veces como que me sacaban el cuerpo y giraban 90 grados en la conversación.

Y no entendía la razón de tanto misterio, pues ya yo había acumulado algunas millas en el “millero de la vida”, pero ambos querían mantenerme al margen la conversación.

En todo caso, me di cuenta temprano de la empatía que se mostraban entre ellos y eso, llevó a que la presencia de mi amigo en casa se fuera haciendo cada vez más común.

Nos juntábamos a estudiar de noche, en tiempos de exámenes. La muchachada rondaba los 20 años en promedio, pero Julio ya estaba tocando los treinta y era un empleado del nivel medio en el Consejo Estatal del Azúcar. Eso le daba el derecho a “poner las reglas”, que seguíamos a pie juntilla los menores: Andrés, Justo, Ariel, Enriquito y yo, entre otros.

Realmente, Julio tenía el liderazgo, y lo ejercía en toda su extensión. En el grupo habían dos sobresalientes, inteligentes y dedicados estudiantes: Ariel Graciano y Andrés Santana; los demás no éramos tan aplicados como ellos.

Fuimos un grupo muy compacto que se graduó finalmente, excepto yo que deserté en el octavo semestre de la carrera, por motivos aún desconocidos. Esto jamás me lo perdonó Ramon Robles y mucho menos Julio Mariñez.

Era en esas circunstancias cuando yo sentía el espíritu paternalista y protector de Julio y me parecía como si la diferencia de edad entre nosotros fuera inmensa.

De cualquier manera, Julio vivió colgado de mi corazón todo el tiempo que mi mente recuerda y hoy que se ha ido casi a hurtadillas y sin avisarme, aprovecho para pedirle algo que en la universidad, nos repetíamos uno al otro como si fuera una orden, pero con tono de súplica: “machón, si usted llega, guárdeme un asiento al lado suyo”.

Como no lo vi al final de su vida, pues he estado viviendo por Nueva York durante los últimos 40 años y viajando lo menos posible desde hace 2 o 3 lustros, siempre me enteré por boca de Frank Madera, un amigo en común que tuvimos -sobrino de su esposa doña Marcia Santos- del último tramo de su vida.

Cuando mi padre falleció en agosto del 2020, recibí esa llamada amiga de Julio recordando la vieja amistad que le profesaba a mi Viejo y para mi fue como un bálsamo en ese momento tan crucial.

“Coño Rolando, se te fue tu Viejo, yo sé como se siente esa desgracia, pero la vida continúa, porque la muerte es solo la confirmación de que existió. También sé que no vas a venir a enterrarlo, porque tú siempre has sido muy pendejo. Estate tranquilo, que yo llamo a tu hijo”. Y así lo hizo.

Hará cosa de un año y medio, como en el verano de 2024, me enteré de que Julio se cayó y hablé con él a través de Frank Madera mientras estuvo hospitalizado.

Su comentario fue más cortante aún: “Robles Heredia, olvídate del traje ese que siempre amenazaste con comprar para mi velorio, que yo no me voy en este viaje; pero cuando vengas -si es que vienes algún día- tráeme un litro del “agua de vida” esa que una vez me mandaste con el Cocolo Machy Constant, la que hacen en Escocia y envejecen por más de 30 años”.

Exactamente, hace como 6 meses que tengo esa botella de Dewar’s Reserva, blended, doblemente añejado 32 años. Y la voy a destapar en su nombre con el primero que vea, de los amigos en común que tuvimos.

¡Descansa en paz Gran Timonel!

¡Vivimos, seguiremos disparando!

jpm-am