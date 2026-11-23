SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey, los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales consiguieron triunfos este domingo en la continuación del campeonato de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, tras imponerse a sus respectivos rivales en una jornada de tres encuentros.

Los azules asumieron la primera posición del importante evento deportivo.

LICEY SUPERA AL ESCOGIDO

Los Tigres del Licey derrotaron 3 carreras por 2 a los Leones del Escogido en un cerrado enfrentamiento que se decidió por la mínima diferencia. El conjunto azul logró contener la ofensiva escarlata para quedarse con una importante victoria en la lucha por la clasificación.

GIGANTES VENCEN A LAS ÁGUILAS

En otro partido de la jornada, los Gigantes del Cibao se impusieron 8 carreras por 4 a las Águilas Cibaeñas, respaldados por una ofensiva que produjo las anotaciones necesarias para asegurar el triunfo.

El conjunto francomacorisano consiguió así una victoria importante frente a uno de sus tradicionales rivales del torneo.

ESTRELLAS DOMINAN A LOS TOROS

Por su parte, las Estrellas Orientales derrotaron 9 carreras por 3 a los Toros del Este, en un encuentro en el que el equipo de San Pedro de Macorís marcó la diferencia en el marcador para cerrar la jornada con una victoria por amplio margen.

Con estos resultados, los tres equipos ganadores sumaron triunfos en una jornada que mantiene la competencia por los puestos de clasificación en el campeonato dominicano.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 29 18 11 .621 – 29 17 12 .586 1 29 17 12 .586 1 28 15 13 .536 2.5 29 10 19 .345 8 28 9 19 .321 8.5

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