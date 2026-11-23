CALI, Colombia.- Fue arrestado en Cali un fugitivo requerido por la justicia dominicana por asociación de malhechores, vinculado a la Operación Rompeolas, una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego.

El detenido fue identificado como César Augusto Rodríguez Severino, alias Dondy.

Su arresto fue ejecutado en el barrio Normandía, luego de labores de vigilancia y seguimiento coordinadas entre las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL en Santo Domingo y Bogotá, con el apoyo de las autoridades migratorias colombianas.

OPERACIÓN INTERNACIONAL

La captura se produjo en el marco del Proyecto de Apoyo de INTERPOL a EL PAcCTO 2.0 y en cumplimiento de una Notificación Roja de búsqueda y captura internacional.

La alerta fue emitida a solicitud de la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada Antidrogas.

VÍNCULO CON RED DE NARCOTRÁFICO

De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez Severino estaría vinculado a una estructura criminal dedicada al tráfico transnacional de drogas.

Dicha red introducía sustancias narcóticas desde Colombia hacia territorio dominicano por la zona Este del país, específicamente por el litoral costero de Bayahíbe y Boca de Chavón, en la provincia La Altagracia, para posteriormente distribuirlas en Estados Unidos y Europa.

PROCESO LEGAL

El detenido será puesto a disposición de los procedimientos legales correspondientes, conforme a los mecanismos de cooperación judicial internacional.