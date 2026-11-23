SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. El Centro Cultural Banreservas Zona Norte celebró el conversatorio “Un ritmo que no se detiene: La evolución del merengue típico dominicano”, un encuentro en el que reconocidos exponentes del género compartieron sus experiencias y analizaron los cambios musicales, la proyección internacional y los desafíos para preservar esta tradición.

La actividad se realizó como parte de la programación por el Día Nacional del Merengue y en vísperas del primer aniversario del centro. La gerente, Gladialisa Pereyra, dio la bienvenida a los asistentes en representación del presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera.

ARTISTAS COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS

El conversatorio fue coordinado por la periodista y cronista de arte Susana Veras y contó con la participación de Mery Hernández, conocida como La India Canela; David David, director de La Banda Suprema, y el saxofonista y arreglista Johnny Betances.

Durante el diálogo, los músicos abordaron las raíces del merengue típico, la evolución de su instrumentación y los cambios que han marcado su desarrollo comercial.

David David recordó sus inicios como güirero junto a Bartolo Alvarado y Rafelito Román, además de explicar la incorporación del piano, la batería y los timbales a sus grabaciones. Betances destacó el papel del teclado en la transformación del sonido del género.

Por su parte, La India Canela relató sus experiencias llevando el merengue típico a escenarios internacionales y resaltó la acogida que recibe de públicos extranjeros. La acordeonista tiene más de tres décadas de trayectoria al frente de su agrupación y grabó en 2008 el álbum Merengue Típico from the Dominican Republic, para Smithsonian Folkways.

LLAMADO A PRESERVAR EL GÉNERO

Los participantes plantearon la necesidad de fortalecer la enseñanza y difusión del merengue típico mediante escuelas, agrupaciones oficiales y charlas educativas en distintas comunidades del país.

La jornada concluyó con un concierto de la agrupación El Norte.

El Centro Cultural Banreservas Zona Norte, ubicado en el antiguo Hotel Mercedes de Santiago, desarrolla una programación gratuita que incluye exposiciones artísticas, talleres y encuentros culturales.

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