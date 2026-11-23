Santo Domingo, 23 nov (EFE).- La Iglesia católica dominicana llamó este domingo a las autoridades y a la sociedad a fortalecer la protección de las familias ante problemas como la violencia intrafamiliar, los feminicidios, la pobreza y la desigualdad, durante la celebración de la caminata ‘Un paso por mi familia 2026’, que reunió a miles de personas en distintas localidades del país.

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, hizo el llamamiento durante una misa celebrada al término de la actividad, en la que exhortó a impulsar políticas públicas que favorezcan el bienestar de los hogares y la protección de la vida humana.

ADVIERTE SOBRE DIFICULTADES

Morel Diplán advirtió sobre las dificultades que afectan a las familias dominicanas, entre ellas las adicciones, las separaciones, la desorientación juvenil y la pérdida del diálogo y el respeto en las relaciones familiares.

También alertó sobre los riesgos del uso inadecuado de las redes sociales y las plataformas digitales entre niños y adolescentes, por lo que pidió a los padres supervisar los contenidos que consumen sus hijos y establecer límites.

«Fortalezcamos la familia y tendremos una sociedad más sana, más justa, armónica y equilibrada», expresó Morel Diplán.

LA CAMINATA

La caminata, organizada bajo el lema ‘Bautismo y comunidad, camino de santidad’, congregó a familias, comunidades parroquiales y movimientos eclesiales. En Santo Domingo, los participantes recorrieron la avenida George Washington, en el malecón.

Durante la jornada, la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó el ‘Manifiesto de la familia 2026’, que plantea propuestas para fortalecer la protección y estabilidad de los hogares.

Entre las solicitudes figuran ampliar la asistencia a las familias vulnerables, crear centros de atención y acompañamiento familiar y habilitar espacios especializados para niños afectados por la violencia intrafamiliar y los feminicidios.

El documento también reclama mayores oportunidades de empleo, acceso a viviendas dignas y educación, así como servicios de orientación para hogares que enfrentan dificultades de convivencia y problemas de salud mental.

La iniciativa ‘Un paso por mi familia’ surgió en Santo Domingo en 2012 y se ha extendido a las distintas diócesis del país, donde cada año reúne a miles de personas. EFE

mf