Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, en rueda de prensa este lunes, junto a otros directivos.

SANTO DOMINGO. – El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtió que el agravamiento de la crisis política, económica y de seguridad en Haití mantiene a la República Dominicana bajo un elevado nivel de amenaza y genera un considerable impacto financiero para el Estado.

Durante un encuentro con directivos de la entidad, señaló que las bandas armadas controlan gran parte del territorio haitiano y cuentan con una creciente capacidad militar y tecnológica, sin que se vislumbren medidas efectivas para detener la violencia y restablecer la estabilidad.

EXIGE MAYOR COMPROMISO INTERNACIONAL

Consideró insuficiente la respuesta internacional y reclamó mayor participación de la ONU, la OEA y potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá para contribuir a la pacificación y reconstrucción institucional de Haití.

También planteó organizar el registro civil, establecer documentos de identidad confiables y crear un registro electoral legítimo que permita avanzar hacia la estabilidad democrática.

Advirtió que la crisis obliga a República Dominicana a mantener un costoso despliegue militar, logístico y de transporte en la frontera, sin perspectivas de una solución a corto o mediano plazo.

PIDE INTENSIFICAR DEPORTACIONES Y RECHAZA TREGUA NAVIDEÑA

Gómez Ramírez exhortó a la Dirección General de Migración a multiplicar las deportaciones de extranjeros en condición irregular y pidió mantener e intensificar los operativos durante la Navidad, sin conceder treguas.

Asimismo, reclamó mayor firmeza del Ministerio Público y del Poder Judicial contra las redes dedicadas al tráfico de personas, mercancías y sustancias controladas, incluyendo sanciones y retención de vehículos utilizados en actividades ilícitas.

La entidad también propuso ampliar los controles biométricos fronterizos, reforzar las verificaciones hospitalarias y fiscalizar la contratación de trabajadores indocumentados en el comercio, la construcción y la agropecuaria.

RECLAMA INVESTIGACIÓN SOBRE MUNICIONES

Finalmente, solicitó mayores recursos para Defensa y Migración, así como utilizar la inteligencia estatal para desarticular redes de corrupción fronteriza.

Además, pidió impulsar una legislación que favorezca la titularidad inmobiliaria dominicana en zonas estratégicas de la frontera y publicar los resultados de la investigación sobre material bélico de origen dominicano encontrado en Haití, mencionado en un informe de expertos de Naciones Unidas.

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