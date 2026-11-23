SANTO DOMINGO. – El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtió que el agravamiento de la crisis política, económica y de seguridad en Haití mantiene a la República Dominicana bajo un elevado nivel de amenaza y genera un considerable impacto financiero para el Estado.
Durante un encuentro con directivos de la entidad, señaló que las bandas armadas controlan gran parte del territorio haitiano y cuentan con una creciente capacidad militar y tecnológica, sin que se vislumbren medidas efectivas para detener la violencia y restablecer la estabilidad.
EXIGE MAYOR COMPROMISO INTERNACIONAL
Consideró insuficiente la respuesta internacional y reclamó mayor participación de la ONU, la OEA y potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá para contribuir a la pacificación y reconstrucción institucional de Haití.
También planteó organizar el registro civil, establecer documentos de identidad confiables y crear un registro electoral legítimo que permita avanzar hacia la estabilidad democrática.
Advirtió que la crisis obliga a República Dominicana a mantener un costoso despliegue militar, logístico y de transporte en la frontera, sin perspectivas de una solución a corto o mediano plazo.
PIDE INTENSIFICAR DEPORTACIONES Y RECHAZA TREGUA NAVIDEÑA
Gómez Ramírez exhortó a la Dirección General de Migración a multiplicar las deportaciones de extranjeros en condición irregular y pidió mantener e intensificar los operativos durante la Navidad, sin conceder treguas.
Asimismo, reclamó mayor firmeza del Ministerio Público y del Poder Judicial contra las redes dedicadas al tráfico de personas, mercancías y sustancias controladas, incluyendo sanciones y retención de vehículos utilizados en actividades ilícitas.
La entidad también propuso ampliar los controles biométricos fronterizos, reforzar las verificaciones hospitalarias y fiscalizar la contratación de trabajadores indocumentados en el comercio, la construcción y la agropecuaria.
RECLAMA INVESTIGACIÓN SOBRE MUNICIONES
Finalmente, solicitó mayores recursos para Defensa y Migración, así como utilizar la inteligencia estatal para desarticular redes de corrupción fronteriza.
Además, pidió impulsar una legislación que favorezca la titularidad inmobiliaria dominicana en zonas estratégicas de la frontera y publicar los resultados de la investigación sobre material bélico de origen dominicano encontrado en Haití, mencionado en un informe de expertos de Naciones Unidas.
an/am
Eso hace mucho tiempo que yo lo pedí. Y pedí también el restablecimiento de la pena de muerte, suspendida desde el año 1924.
Esta institucion ha sido demasiado tibios..ante tan grande y peligrosa situacion de esta invasion..
Hablen claro cojoyo..y denuncien a lis traidores sin importar su posicion..estan violando la ley..algun dua habra justicia.
A TODOS ESTOS YOLEROS ARROGANTES QUE DABAN LASTIMA EN VENEZUEAL, VIVEN MISERIANDO EN PUERTO RICO, MANHATTAN, EL BRONX, Y DEMAS RATONERAS DE EEUU SE LES OLVIDA QUE LA TIERRA TIEMBLA Y QUE UN TERREMOTO COMO EL DE HAITI LE PUEDE PASAR A ELLOS……DISQUE CREYENTES EN DIOS..ARROGANTE FONDILLOS EMBARRAOS….PRETENCIONES DEL CHIVO AZUANO…CON KK HASTA EN LOS GRANOS.
‘ete’ usurpador… con sus desahogos… demuestras que…fue totalmente ignorado… por quienes, quizás… lo adoptaron porque… ni sus mas cercanos… familiares, a esta ahora… no sabe de su existencia… porque, que malditos resentimientos… les embargan a… esta polilla… contra la dominicanidad… a este sarnoso…