SANTO DOMINGO.- República Dominicana se ubicó en la posición 11va de América Latina en el Índice de Progreso Social 2026, con una puntuación de 67.40 sobre 100.

A nivel global, el país ocupó la posición 83 de 171 países evaluados, con un ascenso de una posición respecto al año anterior.

Con ese resultado, República Dominicana quedó en el bloque intermedio de la región, por encima del promedio mundial pero todavía por debajo del promedio latinoamericano.

América Latina registró un promedio de 69.81 puntos, notablemente superior al promedio mundial de 63.75.

En ese contexto, el informe ubicó a República Dominicana junto a Colombia, México, Paraguay, Perú y Ecuador, en un grupo que supera el estándar global pero que aún está rezagado frente a los líderes regionales.

¿QUIÉNES ENCABEZAN LA REGIÓN?

El ranking regional lo encabezaron Chile con 79.50, Uruguay con 79.33 y Costa Rica con 78.85, acompañados por Argentina, Brasil y Panamá.

Esos países, según el informe, demostraron que es posible alcanzar estándares elevados de bienestar social.

Entre 2015 y 2025, la puntuación de República Dominicana pasó de 63.37 a 67.40, lo que reflejó un avance sostenido a un ritmo moderado.

En el último año se registraron mejoras en 9 de los 12 componentes del índice, especialmente en Inclusión e Información y Comunicaciones.

Sin embargo, persistieron desafíos en Educación Avanzada, salud, seguridad y Derechos y Voz.

EL GRAN CUELLO DE BOTELLA REGIONAL

El informe advirtió que América Latina avanzó en lo urgente, pero enfrentó el desafío de convertir esos logros en trayectorias sostenidas.

El progreso social global se desaceleró y retrocedió en áreas clave como Derechos y Voz, salud y seguridad.

El mayor cuello de botella de la región fue la Educación Avanzada, que en 2026 obtuvo su puntaje promedio más bajo: 43.22 sobre 100.

El mensaje central del Índice de Progreso Social 2026 fue claro: el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza el progreso.

¿QUÉ MIDE EL ÍNDICE?

El Índice de Progreso Social, creado por Michael Porter, Scott Stern y Roberto Artavia, es una medida integral del bienestar de las sociedades basada exclusivamente en indicadores sociales y ambientales.

A diferencia de métricas económicas tradicionales como el Producto Interno Bruto (PIB), se centra en el tipo de vida que experimentan las personas en su día a día.

En 2026, República Dominicana se mantuvo como un país de desempeño intermedio alto en la región: mejor que el mundo, pero todavía lejos de los líderes latinoamericanos.

El reto, según el informe, ya no es solo crecer, sino convertir ese crecimiento en educación avanzada, salud, seguridad y derechos que se sientan en la vida cotidiana de la gente.

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