Equipos de rescate laborando en Dymer, en la región de Kiev, tras un ataque ruso a un ataque ruso que dejó 11 muertos este 22 de noviembre 2026

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa intensificándose, pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos y varios gobiernos europeos.

Rusia mantiene la presión militar sobre las ciudades y las infraestructuras ucranianas, mientras Kiev amplía sus operaciones contra objetivos estratégicos rusos. Al mismo tiempo, la tensión comienza a extenderse con mayor intensidad al entorno de los países miembros de la OTAN.

Los últimos acontecimientos reflejan una escalada de los ataques contra ciudades, infraestructuras energéticas y objetivos militares, mientras crece la tensión en el entorno de la OTAN.

Estas son las principales novedades:

1. Ataque ruso cerca de Kiev deja 11 muertos

Un ataque ruso contra un edificio residencial en Dymer, en la región de Kiev, dejó 11 muertos, entre ellos un niño de 11 años, según autoridades ucranianas.

Los equipos de rescate consiguieron sacar con vida de los escombros a un niño de siete años y a una mujer de 79, quienes permanecieron atrapados durante aproximadamente 22 horas.

Otras personas resultaron heridas y continuaban las labores de búsqueda de desaparecidos.

2. Rusia lanzó 165 misiles y 2,700 drones en una semana

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que Rusia lanzó durante la última semana aproximadamente 2,700 drones de ataque, casi 1,460 bombas aéreas guiadas y 165 misiles de diferentes tipos.

Los ataques afectaron alrededor de 20 regiones ucranianas.

Zelenski volvió a reclamar a Washington mayor rapidez en el suministro de interceptores Patriot para reforzar la defensa aérea del país.

3. Ucrania intensifica sus ataques contra objetivos rusos

Ucrania mantiene una campaña de ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras, infraestructura militar y rutas logísticas rusas.

Uno de los objetivos estratégicos recientes ha sido el puente de Crimea, cuyas afectaciones podrían complicar el abastecimiento de combustible y material militar ruso en los territorios ocupados.

4. Tensión por misiles rusos en el espacio aéreo polaco

La tensión entre Rusia y la OTAN aumentó después de que tres misiles de crucero rusos violaran el espacio aéreo polaco el viernes, durante ejercicios militares multinacionales en los que participaban tropas británicas.

Polonia calificó el incidente como una provocación y solicitó mayor respaldo para reforzar su frontera oriental.

5. Europa prepara nuevas sanciones contra Rusia

La Comisión Europea prepara su vigesimosegundo paquete de sanciones contra Moscú.

Las medidas contempladas incluyen restricciones a bancos, plataformas de criptomonedas, empresas vinculadas a la denominada flota fantasma rusa y compañías de terceros países que facilitan la adquisición de productos prohibidos.

La iniciativa se produce en medio de nuevos esfuerzos para reactivar las negociaciones de paz.

6. Las negociaciones de paz siguen sin resultados decisivos

Las conversaciones impulsadas por Estados Unidos han conseguido avances humanitarios, incluido un acuerdo para un importante intercambio de prisioneros, pero continúan los desacuerdos sobre el territorio ocupado y las garantías de seguridad para Ucrania.

Moscú y Kiev mantienen posiciones distantes sobre las condiciones para poner fin al conflicto.

sp-am