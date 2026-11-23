SANTO DOMINGO.- El 57.6 por ciento de los dominicanos no simpatiza con ninguna organización política, mientras el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la intención de voto presidencial con 30.4 por ciento, reveló hoy una encuesta de ACD Media.

El estudio fue realizado del 13 al 16 de noviembre, con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza declarado del 95 por ciento.

En segundo lugar se situó Fuerza del Pueblo (FP), con 21.8 por ciento, seguida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 14.3 puntos.

La suma de las preferencias por esas dos organizaciones opositoras alcanza el 36.1 por ciento, frente al 30.4 del PRM. Sin embargo, la investigación no midió el respaldo a una eventual candidatura común entre ambas.

Al consultar por cuál partido votarían si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 11.8 por ciento de los entrevistados mencionó otras agrupaciones, el 14.9 afirmó que no votaría y el 6.8 no supo responder.

SIMPATÍA PARTIDARIA: PRM 21.9%, FP 11.4%, PLD 6.5%

En cuanto a la identificación partidaria, el 21.9 por ciento manifestó simpatía por el PRM, el 11.4 por FP y el 6.5 por el PLD. Otro 2 por ciento se identificó con organizaciones diferentes.

El dato confirma que la mayoría del electorado dominicano hoy no se siente identificado con ningún partido.

GOBIERNO DIVIDIDO EN VALORACIÓN

La medición también reflejó valoraciones divididas sobre la gestión gubernamental. El 51 por ciento desaprobó al Gobierno, frente al 47 por ciento que expresó su respaldo.

No obstante, el 51.1 por ciento calificó de buena o muy buena la labor del presidente Luis Abinader, mientras el 44.8 por ciento la consideró mala o muy mala.

Es decir, el presidente mantiene una valoración personal superior a la de su Gobierno.

EL PAÍS, PESIMISTA SOBRE EL FUTURO

Respecto a la situación nacional, el 49.5 por ciento la valoró negativamente y el 48.9 por ciento tuvo una percepción favorable.

De cara a los próximos meses, el 39.6 por ciento espera un deterioro, mientras el 29.4 considera que mejorará.

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