SANTO DOMINGO. Más de 6,000 mujeres participan en la vigésima segunda edición de la conferencia Déboras, organizada por el Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, una iniciativa que desde 2004 promueve el fortalecimiento espiritual y personal de la mujer, así como su contribución al bienestar de las familias y la sociedad.

El encuentro, que se desarrolla durante dos días, tiene como lema “Creadas a Su Imagen” y busca reafirmar la identidad, la dignidad y el propósito de la mujer, independientemente de su edad, apariencia, situación económica o circunstancias personales.

FE, IDENTIDAD Y PROPÓSITO

La profeta y pastora Montserrat Bogaert, del Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, explicó que la conferencia procura ofrecer orientación espiritual y herramientas para afrontar situaciones como las presiones económicas, los conflictos familiares, la crianza de los hijos y las dificultades emocionales.

Bogaert señaló que muchas mujeres también enfrentan desafíos relacionados con la autoestima, la identidad y el sentido de propósito, por lo que consideró necesario crear espacios de edificación y acompañamiento.

“Una mujer afirmada en su identidad y fortalecida espiritualmente puede convertirse en un agente de transformación en su hogar y su entorno”, expresó.

CINCO CONFERENCISTAS Y PARTICIPACIÓN MUSICAL

Durante las dos jornadas, cinco conferencistas compartirán enseñanzas sobre identidad en Cristo, valor, propósito y fe.

Además de Montserrat Bogaert, participan la profeta Érika Rodríguez, de Estados Unidos; la profeta Jo Naughton, de Inglaterra, y las pastoras Ana y Mariana Bogaert, de República Dominicana. El programa incluye también la participación especial de la adoradora Karen Espinosa.

La pastora Montserrat Bogaert dirigió un mensaje de esperanza a las asistentes, a quienes exhortó a buscar orientación, apoyarse en la fe y reconocer que las dificultades no determinan el futuro de sus vidas.

“Su historia no termina en el momento difícil que están viviendo. No tienen que aparentar fortaleza todo el tiempo ni enfrentar solas cada situación”, manifestó.

COMPROMISO CON LAS FAMILIAS

El Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, ubicado en Colinas del Arroyo II, avenida Jacobo Majluta, desarrolla además programas orientados al fortalecimiento de las familias, la restauración de matrimonios y hogares y la formación de personas y líderes sobre valores morales y espirituales.

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