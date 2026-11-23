POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA

Siempre escuchamos que la clase media es la que soporta una de las mayores cargas tributarias y que el Gobierno ejerce sobre ella una fuerte presión impositiva. Aunque existen razones para cuestionar el peso de los impuestos y el elevado costo de la vida, también debemos reconocer una realidad que pocas veces queremos aceptar, muchas de nuestras dificultades económicas están relacionadas con la manera en que administramos nuestros ingresos.

Cuando comenzamos a ganar más dinero, en lugar de fortalecer nuestros ahorros, reducir deudas o realizar inversiones, frecuentemente aumentamos nuestros gastos para mantener un estilo de vida que aparenta una prosperidad que todavía no hemos construido. Uno de los mayores errores de la clase media es confundir tener buenos ingresos con ser económicamente independiente.

Un ejecutivo con un salario elevado, un médico con una consulta exitosa, un abogado con numerosos clientes o un comerciante con buenas ventas pueden aparentar una excelente posición económica. Sin embargo, si todos sus ingresos están comprometidos en préstamos, vehículos costosos, viviendas por encima de sus posibilidades y otros compromisos financieros, su estabilidad puede ser más frágil de lo que parece.

Basta una reducción de sus ingresos, una enfermedad o una crisis económica para que comiencen las dificultades. El verdadero problema no es cuánto dinero ganamos, sino cuánto conservamos, cómo lo administramos y qué hacemos para que produzca nuevosingresos. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se valora más lo que aparentamos tener que la tranquilidad económica que realmente disfrutamos.

Compramos vehículos para impresionar, adquirimos viviendas que comprometen una parte excesiva de nuestros ingresos y asumimos gastos sociales que superan nuestra capacidad financiera. No se trata de renunciar a una buena casa, una educación de calidad o una vida confortable, sino de comprender que cada decisión debe guardar relación con nuestras posibilidades.

Esta cultura del consumo también tiene consecuencias fiscales. Cada vez que adquirimos bienes y servicios gravados, contribuimos mediante impuestos como el ITBIS y otros tributos al financiamiento del Estado. Esto forma parte del funcionamiento normal de la economía, pero cuando consumimos por encima de nuestras posibilidades terminamos pagando impuestos sobre compras innecesarias, mientras reducimos nuestra capacidad de ahorro. Mientras más gastamos para aparentar, menos recursos conservamos para construir nuestro futuro.

Una vivienda es un activo desde el punto de vista contable, pero si su financiamiento y mantenimiento exceden nuestra capacidad económica, puede convertirse en una pesada carga financiera. La verdadera riqueza no se mide únicamente por lo que poseemos, sino por nuestro patrimonio neto, nuestra liquidez y nuestra capacidad para vivir sin depender permanentemente de las deudas.

Otro problema es que muchas familias aumentan sus gastos en la misma proporción en que crecen sus ingresos. Si reciben un aumento salarial, inmediatamente piensan en cambiar el vehículo, mudarse a una vivienda más costosa o asumir nuevos compromisos. Así, aunque ganen más, continúan viviendo con las mismas dificultades financieras. Este fenómeno, conocido como inflación del estilo de vida, impide que el crecimiento de los ingresos se traduzca en una mejor posición patrimonial.

No es más rico quien más gana, sino quien logra convertir una parte de lo que gana en ahorro, patrimonio e inversiones que fortalezcan sufuturo. Las consecuencias de estas decisiones suelen manifestarse con mayor fuerza cuando llega la jubilación. Después de treinta o cuarenta años de trabajo, muchas personas descubren que sus ingresos disminuyen considerablemente y que no acumularon suficientes recursos para mantener su calidad de vida. Durante sus años productivos tuvieron buenos salarios, vehículos modernos y acceso al crédito, pero no desarrollaron un patrimonio capaz de proporcionarles seguridad económica.

Por eso, la planificación financiera no debe comenzar cuando nos acercamos al retiro, sino desde nuestros primeros ingresos. La jubilación no debería convertirse en el momento de descubrir que trabajamos toda una vida, pero nunca aprendimos a construir nuestra propia independencia económica. Ahora bien, tampoco podemos atribuir todas las dificultades de la clase media a sus hábitos de consumo. El Estado tiene una responsabilidad fundamental,garantizar un sistema tributario justo, mejorar la calidad del gasto público, ofrecer servicios eficientes y crear condiciones para que las familias puedan progresar.

Cuando los ciudadanos deben pagar impuestos y, adicionalmente, asumir elevados costos privados de salud, educación, transporte y seguridad, su capacidad de ahorro se reduce. Por tanto, la solución exige responsabilidad en ambas direcciones, un Gobierno que administre correctamente los recursos públicos y ciudadanos que aprendan a manejar mejor sus finanzas personales. Es necesario cambiar nuestra mentalidad financiera.

La clase media necesita liberarse de dos grandes presiones, la que proviene de un sistema económico y tributario que debe ser más justo, y la que nosotros mismos nos imponemos cuando pretendemos mantener un nivel de vida superior a nuestras posibilidades. Tenemos derecho a exigir mejores salarios, impuestos razonables y servicios públicos de calidad, pero también tenemos el deber de administrar responsablemente nuestros ingresos.

La riqueza no comienza cuando ganamos más dinero, sino cuando aprendemos a utilizarlo inteligentemente. Y la libertad financiera comienza cuando dejamos de trabajar para sostener las apariencias y empezamos a construir nuestro propio patrimonio.

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