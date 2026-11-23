Un total de 11 proyectos recibieron capital semilla, mentorías y acompañamiento para fortalecer sus modelos de negocio.

SANTO DOMINGO. El Banco Popular Dominicano otorgó RD$8.1 millones en capital semilla a 11 proyectos emprendedores, mediante sus programas Impúlsate Popular e Impúlsate Silver, iniciativas que respaldan el desarrollo de negocios liderados por jóvenes y personas mayores de 60 años.

Las convocatorias reunieron más de 340 propuestas de distintas generaciones. La novena edición de Impúlsate Popular estuvo enfocada en emprendimientos de base tecnológica, mientras que la segunda versión de Impúlsate Silver reconoció proyectos que convierten la experiencia profesional, las aficiones y las pasiones en oportunidades de negocios sostenibles.

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Impúlsate Popular recibió más de 150 propuestas, de las cuales diez llegaron a la final y cinco fueron reconocidas. Por su parte, Impúlsate Silver registró 186 iniciativas, también con diez finalistas y cinco proyectos premiados.

Ambos programas combinan capital semilla, capacitación, mentorías y acompañamiento para fortalecer las capacidades de los emprendedores y contribuir a la consolidación de sus negocios.

Durante la ceremonia, Giselle Moreno, vicepresidenta de Área de Mercadeo del Banco Popular, afirmó que el talento emprendedor no tiene edad y destacó el compromiso de la entidad con quienes buscan transformar sus ideas en empresas viables y sostenibles.

APOYO AL SECTOR PYME

El banco informó que mantiene una participación cercana al 38 % del financiamiento bancario al segmento de pequeñas y medianas empresas, según datos de la Superintendencia de Bancos.

Asimismo, indicó que desde 2022 ha desembolsado más de RD$104,876 millones a micro, pequeñas y medianas empresas y que actualmente cuenta con más de 79,500 clientes pymes.

PROYECTOS PREMIADOS

En Impúlsate Popular se distribuyeron RD$4.2 millones. LicitaHoy, OrionBim y Ecoproth recibieron RD$1.1 millones cada uno, mientras que CleanFlow obtuvo una mención en Innovación y ParqueameApp otra en Impacto Social.

En Impúlsate Silver se entregaron RD$3.9 millones. La Casa de Don Carlos obtuvo el primer lugar, con RD$1.5 millones; Cocotai recibió RD$700,000 y Servipro Academy, RD$500,000. Mater Cracker recibió una mención especial de RD$500,000, mientras que Tertulia Dorada obtuvo RD$700,000 adicionales, otorgados por AFP Popular.

of-am