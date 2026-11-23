HALLAN EL CADÁVER DE UN HOMBRE EN BURELA, CERCA DEL HOSPITAL DA MARIÑA

ESPAÑA.- El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la mañana del domingo cerca del Hospital da Mariña, en el municipio de Burela, provincia de Lugo.

El hombre presentaba restos de sangre y se encontraba envuelto, por lo que se activaron de inmediato los servicios de emergencias y los cuerpos de seguridad.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar la identidad del fallecido, así como las causas y circunstancias de su muerte. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si se trata de una muerte violenta, accidental o por causas naturales.

Se espera el resultado de la autopsia y de las diligencias judiciales para esclarecer lo ocurrido.

LLAMADO A LA PRUDENCIA

Se solicita a la ciudadanía evitar la difusión de especulaciones mientras avanza la investigación, y colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para las autoridades.