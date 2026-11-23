WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha lanzado más drones y misiles en la última semana que en cualquier momento durante más de un año, según una publicación difundida en su cuenta de Truth Social este 22 de noviembre.

En el mismo mensaje, el mandatario vinculó la actividad iraní con la victoria demócrata en las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

Como todos recuerdan, predije dos cosas sobre las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Una, que si los demócratas ganan, los mercados de valores bajarían, sustancialmente, lo que ha ocurrido, y dos, que la República Islámica de Irán se volvería más agresiva en sus ataques, lo que también ha ocurrido, escribió Trump.

A continuación, precisó que Irán ha lanzado más drones y misiles en la última semana que en cualquier momento durante más de un año. No se preocupen, todos han sido derribados y no han causado daños, añadió.

CRÍTICAS A LOS DEMÓCRATAS Y AL PRECIO DEL PETRÓLEO

En su publicación, Trump señaló que los líderes iraníes consideran a los demócratas débiles, ineficaces y destructores del país, escenario que, recalcó, no permitirá que suceda.

El presidente también afirmó que tanto los demócratas como Irán lucharon con uñas y dientes para mantener el precio del petróleo alto tanto tiempo como fuera posible, al tiempo que recordó que, desde las elecciones, el precio del petróleo ha caído a un nivel récord. Lástima que los votantes no entendieran esto antes de apretar el gatillo, pero toda la elección fue muy extraña. Al final, Estados Unidos ganará, concluyó Trump.

POSIBLE REANUDACIÓN DE ATAQUES CONTRA IRÁN

Esta misma jornada, el mandatario afirmó a Fox News que Estados Unidos podría reanudar los ataques contra Irán después de Año Nuevo, si para entonces no se alcanza un acuerdo. Acabo de hablar con el presidente Trump sobre el conflicto actual con Irán. El presidente ha declarado a Fox News que se inclina por reanudar los ataques contra Irán después de Año Nuevo si no se llega a un acuerdo, afirmó un periodista del canal.

En los últimos días, medios estadounidenses han informado sobre la posibilidad de que se reanuden los ataques contra Irán. The New York Times reveló el 18 de noviembre, citando a funcionarios estadounidenses e israelíes, que el presidente Donald Trump sopesa lanzar otra ronda de extensos ataques militares contra el país persa.

Al día siguiente, Bloomberg informó que la posibilidad de que esta operación se lleve a cabo había aumentado. El 20 de noviembre, CBS News reportó que Israel y Estados Unidos consideran lanzar nuevos ataques a corto plazo. Asimismo, apuntó que la Administración de Benjamín Netanyahu está preocupada por la velocidad con la que Irán reconstruye sus fábricas de misiles balísticos y trabaja para proteger su infraestructura militar y nuclear bajo tierra.

REPRESALIA Y TENSIÓN EN ORMUZ

Mientras continúa el enfrentamiento entre Washington y Teherán sin avances en negociaciones mediadas, Irán ha atacado en represalia en varias ocasiones instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait en la última semana.

Las fuerzas iraníes aseguran mantener el control total del tránsito por el estrecho de Ormuz, donde exigen a los buques autorización previa y permiten el paso únicamente por los corredores designados en la parte norte de la vía. En cambio, las rutas del sur, cercanas a aguas omaníes, han sido declaradas no autorizadas y minadas, lo que ya ha provocado explosiones e incendios en buques que intentaron utilizarlas.

En cuanto a Estados Unidos, mantiene dos grupos de ataque de portaviones en la región y afirma estar imponiendo un bloqueo naval.

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