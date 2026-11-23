SANTO DOMINGO.- República Dominicana se ubicó en 2026 en una posición intermedia alta dentro de América Latina y el Caribe en materia social. Avanzó en reducción de pobreza, crecimiento económico y democracia electoral, pero mantuvo rezagos en educación avanzada, salud, seguridad, pensiones y protección de las personas mayores.

La fotografía que dejaron tres informes internacionales publicados en 2026, el Índice de Progreso Social, el Panorama Social de la CEPAL y el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD, coincidió en un mismo punto: el país creció más que la región, pero ese crecimiento todavía no se tradujo por completo en bienestar.

En el Índice de Progreso Social 2026, República Dominicana alcanzó una puntuación de 67.40 sobre 100, ubicándose en la posición 83 de 171 países evaluados y en la 11va posición dentro de América Latina, con un ascenso de una posición respecto al año anterior.

El país se mantuvo por encima del promedio mundial, aunque aún por debajo del promedio regional. Entre 2015 y 2025, la puntuación aumentó de 63.37 a 67.40, reflejando avances sostenidos a un ritmo moderado.

En el último año se registraron mejoras en 9 de los 12 componentes, especialmente en Inclusión e Información y Comunicaciones, aunque persistieron desafíos en Educación Avanzada, salud, seguridad y derechos y voz.

A nivel regional, el informe advirtió que América Latina avanzó en lo urgente, pero enfrentó el desafío de convertir esos logros en trayectorias sostenidas. El progreso social global se desaceleró y retrocedió en áreas clave como Derechos y Voz, salud y seguridad.

El mayor cuello de botella de la región fue la Educación Avanzada, que en 2026 obtuvo su puntaje promedio más bajo: 43.22 sobre 100.

POBREZA: ENTRE LAS MÁS BAJAS DE LA REGIÓN

En pobreza, la CEPAL ubicó a República Dominicana en el quinto lugar de menor incidencia regional con un 13.6 %, en un contexto donde la pobreza en América Latina bajó a 24.4 % en 2025, su mínimo histórico.

A nivel nacional, los datos oficiales coincidieron con esa tendencia. La pobreza monetaria se ubicó en 13.75 % durante el segundo trimestre de 2026, una reducción de 2.9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

En el primer semestre de 2026, la pobreza promedió 14.58 %, disminuyendo desde el 17.35 % de los primeros seis meses de 2025.

La vicepresidenta Raquel Peña destacó que la pobreza monetaria pasó de 30.7 % en 2021 a 17.3 % en 2025, mientras que la pobreza urbana disminuyó de 25 % en 2019 a 15 % en el primer semestre de 2026 y la rural pasó de 31 % a 19 % en el mismo periodo.

Además, el Gobierno informó que la clase media superó por primera vez el 50 % de la población dominicana, mientras la pobreza monetaria descendió a 14.6 % en el primer semestre de 2026.

CRECIMIENTO ECONÓMICO POR ENCIMA DE LA REGIÓN

República Dominicana se mantuvo como referente de crecimiento económico, con una expansión estimada de 4.6 % para 2026, frente a un crecimiento de 2.3 % para América Latina según el Fondo Monetario Internacional.

Con esa proyección, el país superó a Perú con 3.0 %, Brasil con 2.2 %, Colombia con 2.2 %, Argentina con 2.1 %, México con 1.5 %, Uruguay con 1.3 % y Chile con 0.6 %.

En el Informe de Prosperidad para América Latina y el Caribe 2026, el país obtuvo una calificación general B2, ubicándose en el grupo intermedio de prosperidad de las 34 economías evaluadas, por encima de El Salvador, Bolivia y Guatemala, aunque por debajo de México, Perú y Brasil.

DEMOCRACIA Y DESARROLLO HUMANO

El PNUD destacó a República Dominicana como un caso relevante de profundización democrática en un contexto regional caracterizado por crecientes presiones sobre los sistemas democráticos, resaltando los progresos en democracia electoral y libertades políticas.

La representante del PNUD, Michelle Muschett, indicó que el país registró avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas dos décadas, resultados que reflejaron transformaciones en desarrollo humano y bienestar social.

El Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026, titulado “Democracias bajo presión”, concluyó que América Latina y el Caribe continuó siendo la región en desarrollo más democrática del mundo, pero advirtió que el futuro de la democracia dependió cada vez más de la capacidad de los Estados para impulsar un desarrollo humano inclusivo y garantizar la seguridad.

En el Caribe, aunque el 57 % de la población siguió considerando que la democracia era la mejor forma de gobierno, apenas alrededor del 32 % se declaró satisfecho con su funcionamiento.

EL PUNTO MÁS DÉBIL: LAS PENSIONES

El mayor rezago social que revelaron los datos de 2026 fue el sistema de pensiones.

La CEPAL reveló que República Dominicana tuvo una baja cobertura total del sistema de pensiones contributivo, que en 2024 alcanzó apenas al 16 % de las personas de 65 años y más, mientras la cobertura no contributiva llegó solo al 4 % de esta población.

En un ejercicio comparativo, la CEPAL simuló qué pasaría si se eliminaran los ingresos por pensiones. En República Dominicana, Honduras y Guatemala, la pobreza de las personas mayores aumentaría menos de cinco puntos porcentuales, lo que demostró una protección previsional limitada.

En contraste, en Argentina habría aumentado 51.3 puntos porcentuales y en Brasil 47.1 puntos, mientras en Bolivia, Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay el incremento habría sido de entre 20 y 27 puntos.

Además, en República Dominicana, Colombia, El Salvador y Guatemala, retirar las pensiones haría disminuir levemente el índice de Gini de la población mayor, lo que indicó que las pensiones se distribuyeron de manera proporcionalmente más favorable entre los estratos de mayores ingresos.

A nivel regional, la CEPAL advirtió que el 55 % de la fuerza laboral no cotizaba en los sistemas de pensiones en 2024, y que la pobreza por ingresos alcanzó al 24.4 % de la población en 2025, mientras la pobreza multidimensional disminuyó de 20.3 % a 19.4 %.

En República Dominicana, la CEPAL recomendó ampliar progresivamente la cobertura del sistema de pensiones no contributivo, lo que consideró financieramente viable.

CONCLUSIÓN

Hasta ahora, República Dominicana se mantuvo en 2026 como uno de los países con mejor desempeño económico y con menor pobreza de América Latina, y con un progreso social en ascenso lento pero constante.

Sin embargo, los mismos informes que reconocieron ese avance advirtieron que el reto ya no fue solo crecer, sino convertir ese crecimiento en educación avanzada, salud, seguridad y pensiones que protejan de verdad a las personas mayores.

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