Aunque hay muchos empresarios que han llegado a ser presidentes de sus respectivos países y ejercido exitosamente estas funciones, en los últimos 30 años ha habido (fundamentalmente en América Latina) casos resonantes de otros que han fracasado tras tener serias dificultades. Los siguientes son algunos de ellos:

-Fernando Collor de Mello – BRASIL (1990–1992). Proveniente de una influyente familia propietaria de medios de comunicación, renunció a la presidencia en medio de un proceso de impeachment por corrupción y tráfico de influencias, tras implementar impopulares medidas económicas como la congelación de cuentas bancarias.

-Gonzalo Sánchez de Lozada – BOLIVIA (1993–1997 y 2002–2003). Magnate del sector minero que durante su segundo mandato enfrentó un fuerte estallido social conocido como la «Guerra del Gas». Las protestas y la represión dejaron decenas de fallecidos, forzando su renuncia y posterior salida del país.

– Antonio Guzmán Fernández – REPÚBLICA DOMINICANA (1978-1982). Tenía una trayectoria exitosa vinculada a la actividad agropecuaria y empresarial. Las principales contradicciones las tuvo con su propio partido, el Revolucionario Dominicano. Su administración concluyó abruptamente con su muerte por suicidio en el Palacio Nacional, el 4 de julio de 1982 cuando faltaban apenas 43 días para que concluyera su mandato constitucional, un hecho que marcó profundamente la historia política dominicana.

-Hipólito Mejía -REPUBLICA DOMINICANA (2000-2004), agrónomo y empresario agrícola, gobernó durante uno de los períodos económicos más difíciles de la historia contemporánea dominicana. Su administración estuvo marcada por la crisis bancaria de 2003, particularmente la quiebra de Baninter, un banco privado, la cual provocó graves consecuencias económicas y sociales.

–Ricardo Martinelli – PANAMÁ (2009–2014). Si bien supervisó un periodo de crecimiento económico, su legado político quedó fuertemente cuestionado tras dejar el poder debido a múltiples investigaciones y condenas judiciales por espionaje político y blanqueo de capitales.

–Silvio Berlusconi -ITALIA . Propietario de un poderoso conglomerado empresarial y mediático, y del club de fútbol AC Milan. Ocupó la jefatura del Gobierno italiano en tres períodos. En noviembre de 2011 presentó su renuncia en medio de una profunda crisis económica, presiones de los mercados financieros y cuestionamientos a su administración.

-Sebastián Piñera – CHILE (2010–2014 y 2018–2022). Antes de ser presidente desarrolló una de las mayores fortunas de Chile mediante inversiones en los sectores financiero, inmobiliario, televisivo y aeronáutico, destacandose su participación en Bancard, Chilevisión y la aerolínea LAN. Al asumir su primera presidencia en 2010, se desprendió de sus principales participaciones accionarias para evitar conflictos de interés. Durante su segundo mandato enfrentó el estallido social de 2019, la mayor crisis política en Chile desde el retorno a la democracia. Su gobierno registró niveles históricamente bajos de aprobación ciudadana y enfrentó acusaciones constitucionales en el Congreso.

Horacio Manuel Cartes Jara – PARAGUAY (2013-2019). Fundadr del extinto Grupo Cartes, un holding que abarcó decenas de empresas en sectores como el tabaco, la banca, bebidas, ganadería y medios de comunicación. En 2023 anunció su desvinculación formal de las empresas del grupo tras recibir sanciones financieras internacionales.

–Petró Poroshenko – UCRANIA (2014–2019). Magnate de la industria confitera vio desplomarse su respaldo popular debido al estancamiento de las reformas anticorrupción, dificultades económicas y un conflicto en el este del país, perdiendo la reelección de forma contundente frente a Volodímir Zelenski.

-Mauricio Macri – ARGENTINA (2015–2019). Aunque logró completar su mandato, su gestión estuvo marcada por una fuerte recesión económica, alta inflación, devaluación de la moneda y el retorno del país a un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos factores impidieron su reelección en 2019.

-Pedro Pablo Kuczynski – PERÚ (2016–2018). Economista y exdirectivo financiero renunció antes de cumplir dos años de gobierno tras verse envuelto en escándalos vinculados al caso Odebrecht y a la compra de votos en el Congreso Nacional para evitar su destitución. Al hacerlo estaba gravemente afectado por impopularidad y procesos judiciales.

-Jovenel Moise -HAITÍ (2017–2021). Emprendedor y empresario agrícola dedicado a la exportación de banano y proyectos de energía. Después de tener una serie de discrepancias con representantes de distintos sectores, fue asesinado en su residencia, en Puerto Príncipe, la capital del país.

-Guillermo Lasso – ECUADOR (2021–2023). Exbanquero que enfrentó una severa parálisis legislativa, altos índices de inseguridad y un proceso de juicio político por presunto peculado. Para evitar una posible destitución, disolvió la Asamblea Nacional mediante el mecanismo de «muerte cruzada» y recortó su propio mandato a la mitad.

-Donald Trump – Estados Unidos (2017–2021 y 2025–actualidad). Magnate del sector inmobiliario, hotelero y del entretenimiento a través de The Trump Organization. El y su Partido Republicano perdieron abrumadoramente las elecciones de medio mandato celebradas hace tres semanas.

–Santiago Peña, PARAGUAY (2023-2026). Político y economista que se desempeñó como el 52.º presidente de la República desde el 15 de agosto de 2023 hasta su destitución mediante juicio político el 6 de noviembre de 2026 tras hallarlo culpable de mal desempeño de funciones. Aunque Peña había presentado su renuncia un día antes, el Congreso no la aceptó por falta de quórum y completó el proceso de remoción.

LOS TRES ERRORES DE LOS EMPRESARIOS CUANDO LLEGAN AL PODER

El análisis de estas experiencias permite a los analistas identificar tres dificultades recurrentes en la transición del mundo empresarial a la política.

-Confundir el gabinete gubernamental con una junta directiva. (En una empresa, el propietario o presidente ejecutivo tiene facultades para impartir instrucciones y sustituir a sus colaboradores. En un Estado democrático, el jefe de Gobierno debe respetar la independencia de los poderes públicos, negociar con el Congreso y construir consensos con actores que no están bajo su autoridad).

-Intentar administrar un país con la misma lógica utilizada para dirigir una compañía. (La reducción de gastos, la eliminación de subsidios y los aumentos de tarifas pueden formar parte de decisiones económicas, pero sus consecuencias sociales deben evaluarse dentro de un contexto mucho más amplio).

Asumir que la riqueza personal constituye una garantía de honestidad en el ejercicio de la función pública. (Haber acumulado una fortuna antes de llegar a la Presidencia no elimina los conflictos de intereses ni sustituye los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control institucional)

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