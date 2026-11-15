Empresarios “metidos a políticos” (OPINION)

A propósito de la derrota histórica que acaban de sufrir en Estados Unidos el empresario Donald Trump y su Partido Republicano, vienen a mi memoria los conceptos de dos zorros de la política, ya fallecidos, Joaquín Balaguer (1906-2002) y Richard M. Nixon (1913-1994), referentes a personajes que, luego de haber sido exitosos en el mundo de los negocios, incursionan en la política partidarista.

CRITERIO DE BALAGUER

A comienzos de la década de los ochenta el empresario dominicano Jacinto Peynado ingresó al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), cuyo líder y fundador (Balaguer) hacía esfuerzos por volver al poder después de haber gobernado República Dominicana 12 años consecutivos en tres períodos (1966-1970, 1970-1974 y 1974-1978)

Jacinto logró ser nominado candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el PRSC para las elecciones del 1986, teniendo como rival para la misma posición por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a la primera dama Asela Mera de Jorge, esposa del entonces presidente Salvador Jorge Blanco.

Peynado ganó y ejerció el cargo en el período 1986-1990. Fue reelecto como tal en las elecciones del 1990. Su estrella brillaba tanto que este último, aspirando a un tercer mandato, le seleccionó como compañero de boleta (candidato vicepresidencial) para las elecciones del 1994, de las cuales ambos fueron proclamados ganadores.

Pero el país entró en una creciente agitación política, pues la oposición no aceptaba la forma en que la Junta Central Electoral había manejado el proceso comicial del 1994 ni el fallo en favor de Balaguer que ella había emitido. A las presiones de líderes opositores se unieron las de representantes del Gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y otras entidades independientes.

Para poner fin a la creciente crisis Balaguer propuso inicialmente repartir el período presidencial de cuatro años (dos años para él y dos para su principal opositor, José Francisco Peña Gómez). Ante el rechazo de este último, el líder reformista planteó y concretó la firma del “Pacto por la Democracia”, mediante el cual aceptó reducir su mandato a dos años y convocar a una reforma constitucional así como a nuevas elecciones en 1996, a las cuales el anciano líder no se presentaría como candidato.

Peynado entonces logró que el PRSC le escogiera candidato presidencial y como tal seleccionó como compañera de boleta a Maribel Gassó, proveniente -al igual que él – del mundo empresarial. Pero esta última no fue del agrado de Balaguer, quien tampoco veía bien pronunciamientos públicos que hacía el flamante empresario-político, a quien sus seguidores le definían como un político enérgico, sincero y de posiciones propias, pero cuyo principal error (agrego yo) era que frecuentemente hablaba en voz alta lo que pensaba.

TERTULIA EN LA PISCINA

Una noche, después de una actividad política en el salón Ambar del hotel Dominican Fiesta, Jacinto invitó a un selecto grupo de amigos y correligionarios a compartir unos tragos en el área de la piscina de este establecimiento. Allí, al fragor de las copas, hizo fuertes críticas al líder reformista y a personajes de su entorno, fundamentalmente a uno al que él denominaba «el Cojo», a quien atribuía ser el responsable de errores que, a su juicio, cometían el PRSC y el propio Balaguer.

Nadie sabe cómo, pero alguien grabó todo lo dicho por Jacinto e hizo llegar la cinta a Balaguer. Aunque se creía que al escucharla estallaría en cólera, el anciano líder sorprendió a las pocas personas presentes cuando, sin inmutarse, expresó:

– “No le hagan caso…ése es un empresario metido a político!”

Esta expresión dejó a todos con las bocas abiertas, no solo por el tono irónico que usó el Mandatario sino también porque habían sido pronunciadas por un carismático líder que se identificaba a sí mismo como «político desde los pies hasta la cabeza» y siempre establecía una clara diferencia entre lo que era un empresario y un político.

RICHARD NIXON

En otro escenario y bajo circunstancias totalmente diferentes, otro veterano político, pero estadounidense y miembro del Partido Republicano, Richard M. Nixon, también se refirió a los «empresarios metidos a políticos».

En su libro Líderes, en el que enumera situaciones de su larga carrera política (desde dirigente estudiantil a Presidente de los Estados Unidos) sostuvo que pocos empresarios están preparados para desenvolverse en la política, porque -a su juicio- no siempre comprenden las exigencias del proceso democrático ni poseen la tolerancia y profundidad que éste requiere.

Resalta que en Estados Unidos ha prevalecido la creencia de que lo que este país realmente necesita es un gran hombre de negocios para administrar el Gobierno, que haya demostrado que sabe administrar con eficiencia una empresa de grandes dimensiones. Sin embargo, Nixon concluye señalando: –“Esta creencia es errónea: administrar es una cosa, dirigir un país, otra”.

Nixon, no obstante, en esa misma obra hace abundantes elogios a políticos internacionales a las cuales trató de manera personal, entre ellos Winston Churchill, Charles de Gaulle, Nikita Jruschov, Zhou Enlai, Konrad Adenauer, Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser y Golda Meir.

“LAS COSAS ADECUADAS”

Warreb G. Bennis, de la Faculdad de Economía de la Universidad de California del Sur, señala: “Los administradores tienen como objetivo hacer las cosas de la forma adecuada. Los dirigentes políticos, hacer las cosas adecuadas”.

sp-am