La derrota electoral de Trump

El presidente Donald Trump desplegó diversas iniciativas para obtener un triunfo en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Primero ofreció transferirle cinco mil dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si su partido mantenía el control del Congreso. (Véase El País, de España, del 9/9/2026).

Asimismo, la administración de Trump solicitó infructuosamente a la Corte Suprema autorización para revisar nuevamente los registros de millones de votantes mediante una base de datos federal. Con ello pretendía suspender una decisión de un tribunal federal de Washington que había bloqueado la versión actualizada del sistema SAVE, modificado por el Gobierno para facilitar búsquedas masivas sobre el estatus migratorio de los electores en los padrones estatales y locales, en lugar de verificar individualmente la situación de cada votante.

Finalmente, al atribuir el pronóstico negativo de las encuestas a que algunos candidatos republicanos no eran buenos, días antes de las elecciones Trump pidió a los votantes que imaginaran que su rostro aparecería en la boleta electoral junto al de cada candidato republicano y que asumieran aquellos comicios como una especie de plebiscito sobre su gestión de gobierno.

Pues el electorado estadounidense acudió masivamente a las urnas, pero los resultados electorales fueron mucho más adversos para el Partido Republicano y el gobierno de Trump de lo que anticipaban las encuestas.

Pese a la intensa movilización del presidente estadounidense en la campaña, y el apoyo multimillonario de Elon Musk y otros magnates a los candidatos republicanos, el Partido Demócrata obtuvo una victoria electoral contundente que le permitió alzarse con el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Hasta en estados que constituyen bastiones del Partido Republicano, como Texas – con 40 años seguidos sin perder –, Carolina del Norte y del Sur, Iowa, Ohio, Georgia, entre otros, los demócratas obtuvieron una resonante victoria electoral.

El presidente Trump, el vicepresidente Vance y otras figuras republicanas, atribuyen la debacle electoral a la guerra contra Irán, pero sin reconocer todas sus consecuencias negativas, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo.

Más recientemente, en una entrevista concedida al programa 60 minutos, de CBS, Trump admitió que la política migratoria de su gobierno había sido cruel y excesiva, y reconoció que esa circunstancia se reflejó en el voto latino, que le había dado su apoyo mayoritario en las elecciones presidenciales. Una manera bastante cuestionable de corresponder a ese apoyo electoral.

Se le olvidó mencionar los videos difundidos en sus redes sociales, en los que se observa el impacto de misiles estadounidenses desintegrando los cuerpos de los tripulantes de lanchas en las aguas territoriales del Caribe y Sudamérica, constituyéndose esto en una prueba de admisión de ejecuciones extrajudiciales que transgreden no solo los derechos humanos, sino los más elementales principios del derecho internacional y de respeto a la soberanía de los Estados latinoamericanos en sus aguas territoriales.

No obstante lo anterior, se trata del mismo personaje que reclamó insistentemente el Premio Nobel de la Paz y que, al no serle concedido, llegó a insultar públicamente a Noruega.

La guerra contra Irán

La guerra contra Irán inició con un bombardeo de misiles conjunto del gobierno de Estados Unidos e Israel, sin que previamente se haya producido una agresión o amenaza por parte de Irán, lo que produjo un amplio debate constitucional en Estados Unidos, ya que la administración de Trump ni siquiera informó al Congreso que se efectuarían esos ataques contra ese Estado.

Hay que recordar que Trump amenazó con aniquilar una civilización, refiriéndose a Irán. En su usual lenguaje agresivo y de exterminio publicó textualmente en su red social: “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”, amenaza que provocó el repudio del Papa y la condena del secretario general de la ONU, así como de un buen número de jefes de Estado.

Más allá de sus implicaciones geopolíticas, la guerra contra Irán terminó convirtiéndose en un problema interno para el gobierno de Trump. Las consecuencias de esa guerra han sido múltiples y complejas para Estados Unidos y su población. En términos económicos, la guerra ha representado un costo de cientos de miles de millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses, tanto por el gasto en misiles y operaciones aéreas y navales, como por los daños ocasionados a instalaciones militares estadounidenses en distintos países de Oriente Medio.

También ha supuesto un incremento de más del 60% en el precio del galón de gasolina y un 100% en el precio del diésel en Estados Unidos, entre otros rubros, como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán producto de la guerra.

Con el inicio de la guerra contra Irán de la mano de Benjamín Netanyahu, Trump le ofreció un espaldarazo a los desmanes cometidos en Gaza por el primer ministro israelí contra la población civil palestina, factor que igualmente ha generado amplio rechazo en la población y en buena parte de la prensa y la intelectualidad estadounidense.

El rechazo a nivel internacional hacia la guerra de Irán ha sido otro revés para el gobierno de Trump, quien previamente le dio la espalda a Ucrania y a Europa frente a la guerra desigual iniciada contra dicho país por el gobierno de Rusia y su autocrático jefe de Estado Vladimir Putin.

Rusia y la guerra de Ucrania

Trump prometió en campaña que cuando asumiera la Presidencia de Estados Unidos impondría la paz en Ucrania en diez días. Y no solo fracasó, sino que decidió retirar toda la ayuda militar y logística a Ucrania, y amenazó con cobrarle una enorme cantidad de recursos a ese país por el “préstamo” que presuntamente le había concedido la administración de Biden con autorización del Congreso. Posteriormente, presionó a Zelenski para que aceptara una propuesta de reparto entre Estados Unidos y Rusia de las minas de tierras raras ucranianas, a cambio de un armisticio.

En los días previos a las elecciones de medio término, no solo Elon Musk interrumpió súbitamente el servicio satelital utilizado por Ucrania, afectando la operatividad de sus drones – cayendo ipso facto miles de ellos a tierra -, sino que el presidente de Estados Unidos anunció la compra de diésel a Rusia y finalmente terminó por levantar las sanciones económicas que se le habían impuesto a raíz del ataque inmisericorde ordenado por Putin contra la población y el territorio ucraniano, medidas que han venido a fortalecer la posición del gobernante ruso a nivel internacional.

El caso de Venezuela

El derrocamiento por la vía militar del entonces jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, y su posterior traslado, encarcelamiento y enjuiciamiento en Estados Unidos junto a su esposa, que en principio le generó aplausos y apoyo a Trump principalmente por parte del pueblo venezolano, luego se ha desplomado hasta el punto de que cerca del 90% de los venezolanos que vive en su país lo rechaza y desconfía de sus propósitos para con Venezuela y su riqueza petrolera.

Y es que el gobierno de Trump no solo dejó instaladas en el Estado venezolano a todas las figuras del régimen de Maduro, sino que nada ha hecho para que se convoquen elecciones libres y democráticas en ese país.

Más aún, su gobierno ha utilizado a un personaje exiliado en Europa que estuvo siendo investigado por lavado de activos por los propios Estados Unidos y otros países, ya que presuntamente se habría enriquecido obscenamente con contratos petroleros cuestionables en Venezuela.

Pues bien, teniendo como socio principal a ese señor, que ya dejó de ser perseguido en Suiza y otros países, el gobierno de Trump ha logrado unos acuerdos de explotación petrolera por un periodo de al menos de 50 años en condiciones desfavorables para los intereses del pueblo venezolano.

Como consecuencia de algunos de esos “acuerdos”, ya se ha estado expoliando a Venezuela, cuando, por ejemplo, recientemente, Estados Unidos pagó un millón de barriles de petróleo a 30 dólares el barril en momentos en que el precio del mercado ha estado por encima de los 100 dólares.

Para justificar dichas tratativas, Trump ha sido claro en que no actuó en Venezuela ni por la democracia ni por los derechos humanos, acuñando una frase digna de Francis Drake: “al vencedor le pertenece el botín”.

Así las cosas, no es necesario entrar en detalles sobre la actitud hostil de Trump hacia casi los gobernantes de América Latina y hacia naciones tradicionalmente aliadas a Estados Unidos como Canadá, España, Francia, Italia y casi toda Europa.

Todas estas acciones, y muchas otras, innegablemente han incidido significativamente en el resultado electoral adverso que acaba de producirse contra su gobierno y su figura, que no contó con el respaldo de personalidades republicanas como George W. Bush y su familia, ni con cientos de actores y celebridades estadounidenses que, desde Robert De Niro hasta Lebron James, han repudiado acremente las acciones y pronunciamientos destemplados y abusivos del actual jefe de Estado.

Algunos analistas acreditados hablan de que los demócratas iniciarán investigaciones sobre todos estos temas, así como sobre el presunto crecimiento exponencial de la fortuna de Trump y su familia en estos dos años de su gestión de gobierno.

Si bien esto último no debe descartarse, hay que tener en cuenta que la mayoría obtenida por los demócratas en el Senado no necesariamente alcanza los dos tercios de los senadores presentes mínimos que se requieren para la destitución del presidente vía un impeachment o juicio político, cuya acusación corresponde a la Cámara de Representantes, y aun teniendo esa mayoría, la historia estadounidense – desde Nixon hasta Clinton – evidencia lo improbable de que esto ocurra.

Luego de los resultados electorales, Trump recién ha anunciado el fin de la guerra contra Irán en el orden militar, pero no hay que olvidar que lo propio ocurrió en junio de este año luego de la firma del Memorándum de Islamabad, por lo que este nuevo anuncio debe tomarse con pinzas.

No cabe esperar de Trump una autocrítica ni una rectificación de su desastrosa política internacional y económica. Mucho menos, una conducta prudente y decorosa, propia de un jefe de Estado con conciencia de la responsabilidad de su cargo y de la historia. Todo ello a pesar del ejemplarizante rechazo electoral que acaba de recibir.

Ojalá me equivoque.

jpm-am