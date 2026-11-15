Washington atrapado en su propio ruido (OPINION)

“No existe relación de poder sin la constitución correlativa de un campo de saber”. (Michel Foucault): «Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él.» (Montesquieu)
La política, como la vida, requiere de sentidos afinados. El olfato político es esa capacidad de percibir lo que no se ve, de anticipar lo que aún no ocurre, de distinguir entre la verdad y la mentira disfrazada de oportunidad. Cuando un líder pierde ese olfato, queda condenado a actuar de oído: escucha rumores, se deja guiar por voces interesadas y confunde el ruido con la realidad. Esa carencia se traduce en errores estratégicos que debilitan la imagen de poder y minan la credibilidad internacional.
El proyecto de “volver la grandeza de Estados Unidos”, bandera de campaña de Donald Trump, se ha visto atrapado en esa falta de olfato político. Washington ha cometido errores de cálculo que lo han expuesto como un imperio que tropieza con su propia soberbia. La lista de fracasos es elocuente:
Panamá: la idea de controlar el canal se estrelló contra acuerdos previos con China, que aseguraban su administración. No se olió la resistencia diplomática y se actuó con improvisación.
Canadá: el intento de anexar al vecino del norte como “estrella más en la bandera” quedó en ridículo, sin respaldo ni viabilidad.
Groenlandia: la propuesta de compra se convirtió en burla internacional, reflejo de un poder que no supo medir las sensibilidades geopolíticas.
Venezuela: la estrategia de derrocar a Nicolás Maduro para apoderarse del petróleo fracasó ante los acuerdos blindados con Rusia y China, que exigieron respeto a compromisos firmados.
En todos estos casos, Washington actuó de oído, sin olfato político para anticipar las consecuencias.
El error más grave se produjo en Medio Oriente. Basado en informes del Mossad israelí, Trump reaccionó junto a Netanyahu con bombardeos sobre Irán, convencido de que Teherán estaba a punto de fabricar un misil nuclear. El resultado fue la muerte de 168 estudiantes inocentes. La decisión se tomó sin escuchar las advertencias de generales experimentados, sin olfatear la trampa política tendida por intereses ajenos. Fue un acto de improvisación que dejó cicatrices humanas y diplomáticas profundas. ¡Olvido de lo que le pasó en Irak!
Actualmente, Estados Unidos ostenta la presidencia rotatoria del G20, e invitó a Rusia a la cumbre, enviando a Anton Siluanov. La presencia de Siluanov, indignó a los líderes europeos, quienes pasaron el mayor tiempo a criticar duramente a Anton Siluanov; «Me parece bastante preocupante el mensaje que se envía al recibir aquí al ministro de Finanzas ruso” ¡Otra falta de olfato político con la geopolítica!
La metáfora es clara: el poder sin olfato político es un gigante ciego. Puede tener fuerza, puede tener recursos, pero carece de la sensibilidad para distinguir entre lo que es posible y lo que es un espejismo. Actuar de oído significa depender de voces externas, de informes sesgados, de intereses que manipulan. Y en ese ruido, el imperio se pierde.
Hoy, Washington aparece debilitado no por falta de poder militar o económico, sino por la ausencia de olfato político. Sus decisiones erradas lo han convertido en un actor que reacciona tarde, que confunde aliados con adversarios y que acumula derrotas estratégicas. La grandeza prometida se desvanece porque no se supo oler la realidad; de ahí que, la economía mundial está metida en un gran dilema.
El poder que pierde el olfato político se convierte en presa fácil de la manipulación. Avanza de oído, tropieza con su propia soberbia y deja tras de sí un rastro de errores que la historia no perdona. Si Washington no recupera la capacidad de oler la verdad detrás del ruido, su destino será el de todo imperio que se cree invulnerable: caer no por la fuerza de sus enemigos, sino por la ceguera de sus propios errores.
sp-am
‘ete’, me parece que… debe ser de los… dinosaurios comunistas… de los pocos que… hoy, campean en… tierras duartianas, porque… en lo que resena… solo ve supuestas derrotas… del imperio, en paises… que, el esclavismo… es quien mantiene… a un pueblo, sin… derecho a conocer… lo mas importante… en un ser humano: estar informado… de lo que, e’l… donde hoy se encuentras… esta en plena libertad… de dsahogarse… porque
… senores, lo del canada, groenlandia… y quizas, otras pen de ja das… del caoce’muneca, solo… eran vocinglerias… para mantener… a la prensa nacional… e internacional… en constante ajetreo… y pueda, tambien… que fuera, una jugada… geopolitica… tampoco, es de dudarla… y las demas resenas… en cual de ellas… que no sean vistas… por un dinosaurio comunista… no ha sido, beneficiosa… para el imperio estadounidense!… y hacerle un recuento… de estas favorecidades… a un esclavo local, no es aconsejable… porque, NUNCA… ha de convencerlo… comprendes!…
Mi hermano la verdad es amarga,pero es la verdad, EEUU sufre una derrota vergonzoso por tener un presidente loco.
Y ha sido el mismo EEUU que ha rehacionado en contra de todas las locuras de Donald Trump.
Eso es verdad,a cambio de qué fue esa guerra con Irán.
Ahí están los resultados,el mismo EEUU le ha dado una pela de calzon quitao a Trump para que deje su locuras.
La verdad es amarga pero es la verdad la última vez que te comí tu cubanito te lo deje repleto de leche.
aunque no soy muy… partidario del cacoe’muneca… si estuviera en derrotas… hoy, los cabezas e’ trapos… no tuvieran escollos… para llevar o… negociar su petróleo… con mas soltura… y además… las potencias… contrarias al imperio… hoy fueran suavecitas… manejándose en la geopolitica… y dominantes, en las… naciones restantes, en… completa obediencia… comprendes!…
y de la derrota, soy… perte de ella… porque, con el derecho… al voto y con plena… libertad sin ejercer… la presion… hice posible… que, el demócrata… van a estar… en dominios de éstas… desde enero… 27…
IRAN MATO EN UNA SEMANA 60,000 IRANIES POR PROTESTAR FOUCAULT UN POST-MODERNO PEDO FILO QUE INFECTO DE SIDA EN CALIFORNIA A SUS COMPAÑERITOS DE SAUNA Y QUE PIDIÓ QUE QUEMARAN SUS LIBROS NO PUEDE SER EJEMPLO DE NADA CUANDO EL EN SU VIDA PRIVADA ABUSO DE PODER
sSIEMPRE ESTE TIPEJO SALE A REPETIR MENTIRAS QUERIENDO CON ESO TRATAR DE DEMONIZAR TODO LO QUE SEA MUSULMAN. AH PERO SE PONE UN NOMBRE PERSA. NO SE PUEDE SER MAS IGNORANTE.
entonces, usurpador… no mato’… el ayatolismo… centenas de su gente… por salir a las… calles a protestar… y la ultima, fue… solo porque… una senora, no llevaba… consigo, un ‘jodio’ trapo… bien puesto en… su cabeza… la detienen y desde… el recinto policial… sale sin vida… buen parasito… sin masa encefalica…
Ya yo veo de donde viene la «neblina mental» de muchos dominicanos, se cansan leyendo libros y luego se le hace un lodo mental que se pone rancio.
que verguenza…
El rancio y hediondo eres tú al 100%.
Otro mas que las raices de amargura lo embargan y se someten dentro de sus propias fuerzas al azote de la psicopatia !
Mientras muchos dominicanos dejan huellas a traves de sus labores patrioticos y comunitario, otros se dedican a hacer riquezas y a mirar a sus congeneres con desprecio y egoismo, luego quieren perpetuarse con una nota de periodico para que lo recuerden citando a otros pensadores fracasados y RANCIOS !!!
Me doy cuenta que eres un ñame al cuadrado y seguirá siendo un ñame al cuadrado cabeza hueca imbecil.
Este idiota comunista se le reventó el cerebro de tanta droga y ahora piensa y opina con el hoyo por donde salen los desperdicios intestinales.
Locotrón cuánta SICA habla parece que vives en el vertedero de duquesa.
Yo no sabía que el comunismo le revienta el cerebro a su gente y lo pone ha pensar con el cubanito,osea con el kCu. Lo.
De acuerdo contigo.
Tu eres inteligente gracias a la cajeta que yo te doy por tu cubanito todos los días te lo dejo repleto de leche.
Con el mayor respeto,desafortunadamente de un buen tiempo a esta parte/ hoy,en la política a mundo( con honrosas excepciones) se logra el éxito,no teniendo inteligencia para percibir lo que podría suceder,como escribió Fourcalt,hoy lo que que pasará se determina,con inmensas inversiones estratégicas en campañas publicitarias en las redes,t.v y radio, y haciendo ofertas económicas que dan bregas rechazar.,a líderes de espíritus débiles,falsos
De moda hoynuestro país con el transfuguismo político
ESO ES POR INSTINTO DE SUPERVIVENCIA. TIENE EN UN POTRERO MUCHA YERBA, AGUA Y LLENOS DE VACAS, Y DESDE QUE SE ACABA LA YERBA, ELLAS SE VAN AUNQUE DONDE HAYA YERBA NO HAYA AGUA, AUNQUE TENGA QUE VOLVER DONDE HABIA YERBA Y NO HAY PARFA PODER BEBER.AQUI SE HABLA MUCHO DE LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS, PERO PARA SER LIBRE TU TIENEN QUE TENER AUTOSUFIENCIA ECONOMICA Y UN CEREBRO AMUEBLADO,QUE SEAS LO QUE ERES DONDE QUIERA QUE VA. ESA ES VERDADERA LIBERTAD
2. CUANDO TU ESTAS DETRAS DE LOS BARROTES, PRESO, TU PUEDES DE CIR LO QUE TE DE LA GANA. ¿Y ESO ES LIBERTAD?. ASI ESTAMOS LOS POBRES E IGNORANTES HOY EN EL MUNDO PRESO POR LAS LEYES Y REGLAMENTO QUE HAN HECHO UN PEQUEÑO GRUPO PARA SACARLE TITITULO DE PROPIEDAD A LA TIERRA Y LOS MARES DE QUE ESO FUE HECHO PARA ELLOS. ESTAMOS PRESOS POR ESTE NUEVO ESTILO DE ESCLAVITUD PAGADA Y REGLAMENTADA POR EL SECTOR DOMINANTE, BUENO ESTAN LOS POLICIAS Y LOS MILITARES, PONIENDOLE BARRERA A LOS QUE RECLAMAN Y JUSTICIA Y MATANDOSE EN LA GUERRA, POR LOS… Leer mas »
Este comunista haitiano grajoso piti gason tienes mucho por ponerse loco y no ha podido. Si te vas a pelear por Putin lo logra. Este tal lesale un bajo a haitiano grajoso.buen imbecil soquete perverso ignorante cerebro de mosquito mente de mime pelafustan.
SIN RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS HUMANOS EN EL MUNDO QUE ESTAN LLENOS DE HAMBRE MISERIA E IGNORANCIA, CON TODAS LAS TIERRAS PRODUCTIVAS EN MANOS DE UNOS POCOS, CON MILLONES Y MILLONES DE PERSONAS QUE LO UNICO QUE TIENEN DE SUS PAISES ES UN ACTA DE NACIMIENTO, ¿CREEN USTEDES QUE LOS RECLAMOS POR VIVIR MEJOR SE VAN ACABAR?. DURANTE LOS LIDERES MUNDIALES NO ATIENDAN ESAS NECESIDADES , JAMAS HABRA PAZ, .LO QUE HAY EN LA TIERRA ES DE TODOS , NO DE UNOS POCOS.