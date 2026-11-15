“No existe relación de poder sin la constitución correlativa de un campo de saber”. (Michel Foucault): «Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él.» (Montesquieu)

La política, como la vida, requiere de sentidos afinados. El olfato político es esa capacidad de percibir lo que no se ve, de anticipar lo que aún no ocurre, de distinguir entre la verdad y la mentira disfrazada de oportunidad. Cuando un líder pierde ese olfato, queda condenado a actuar de oído: escucha rumores, se deja guiar por voces interesadas y confunde el ruido con la realidad. Esa carencia se traduce en errores estratégicos que debilitan la imagen de poder y minan la credibilidad internacional.

El proyecto de “volver la grandeza de Estados Unidos”, bandera de campaña de Donald Trump, se ha visto atrapado en esa falta de olfato político. Washington ha cometido errores de cálculo que lo han expuesto como un imperio que tropieza con su propia soberbia. La lista de fracasos es elocuente:

Panamá: la idea de controlar el canal se estrelló contra acuerdos previos con China, que aseguraban su administración. No se olió la resistencia diplomática y se actuó con improvisación.

Canadá: el intento de anexar al vecino del norte como “estrella más en la bandera” quedó en ridículo, sin respaldo ni viabilidad.

Groenlandia: la propuesta de compra se convirtió en burla internacional, reflejo de un poder que no supo medir las sensibilidades geopolíticas.

Venezuela: la estrategia de derrocar a Nicolás Maduro para apoderarse del petróleo fracasó ante los acuerdos blindados con Rusia y China, que exigieron respeto a compromisos firmados.

En todos estos casos, Washington actuó de oído, sin olfato político para anticipar las consecuencias.

El error más grave se produjo en Medio Oriente. Basado en informes del Mossad israelí, Trump reaccionó junto a Netanyahu con bombardeos sobre Irán, convencido de que Teherán estaba a punto de fabricar un misil nuclear. El resultado fue la muerte de 168 estudiantes inocentes. La decisión se tomó sin escuchar las advertencias de generales experimentados, sin olfatear la trampa política tendida por intereses ajenos. Fue un acto de improvisación que dejó cicatrices humanas y diplomáticas profundas. ¡Olvido de lo que le pasó en Irak!

Actualmente, Estados Unidos ostenta la presidencia rotatoria del G20, e invitó a Rusia a la cumbre, enviando a Anton Siluanov. La presencia de Siluanov, indignó a los líderes europeos, quienes pasaron el mayor tiempo a criticar duramente a Anton Siluanov; «Me parece bastante preocupante el mensaje que se envía al recibir aquí al ministro de Finanzas ruso” ¡Otra falta de olfato político con la geopolítica!

La metáfora es clara: el poder sin olfato político es un gigante ciego. Puede tener fuerza, puede tener recursos, pero carece de la sensibilidad para distinguir entre lo que es posible y lo que es un espejismo. Actuar de oído significa depender de voces externas, de informes sesgados, de intereses que manipulan. Y en ese ruido, el imperio se pierde.

Hoy, Washington aparece debilitado no por falta de poder militar o económico, sino por la ausencia de olfato político. Sus decisiones erradas lo han convertido en un actor que reacciona tarde, que confunde aliados con adversarios y que acumula derrotas estratégicas. La grandeza prometida se desvanece porque no se supo oler la realidad; de ahí que, la economía mundial está metida en un gran dilema.

El poder que pierde el olfato político se convierte en presa fácil de la manipulación. Avanza de oído, tropieza con su propia soberbia y deja tras de sí un rastro de errores que la historia no perdona. Si Washington no recupera la capacidad de oler la verdad detrás del ruido, su destino será el de todo imperio que se cree invulnerable: caer no por la fuerza de sus enemigos, sino por la ceguera de sus propios errores.

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