SANTO DOMINGO ESTE.- El veterano periodista Rafael Alfredo Polanco Peralta falleció la tarde de este sábado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, donde había sido ingresado de emergencia debido a complicaciones de salud.

Polanco dejó de existir a las 2:50 de la tarde, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por múltiples complicaciones médicas.

La información sobre su fallecimiento fue confirmada a Vigilanteinformativo.com por su hijo mayor, Román Polanco, quien explicó que su padre presentó un edema pulmonar, luego de sufrir una falla renal que complicó aún más su estado de salud.

Rafael Alfredo Polanco Peralta nació el 12 de febrero de 1953 en Santo Domingo. Tenía 73 años al momento de su fallecimiento.

Durante su trayectoria profesional, se desempeñó como reportero en diversos medios de comunicación escritos y radiales, además de ejercer funciones como relacionador público, dejando una huella en el ejercicio de la comunicación en la República Dominicana.

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