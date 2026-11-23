El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 23 de noviembre que Jensen Huang retomará con mayor fortaleza la dirección ejecutiva de Nvidia, tras la polémica personal que provocó su salida temporal de la compañía tecnológica.

En declaraciones telefónicas a la cadena CNBC, Trump consideró que la exposición mediática generada por el escándalo podría incluso favorecer al empresario y facilitar su regreso al liderazgo de la principal fabricante de chips para inteligencia artificial.

«Creo que va a empezar casi a un nivel más alto. Se ha disculpado por su falta de discreción, que fue una lástima. Probablemente eso fue lo que llevó el asunto a tal nivel, porque el sexo vende, amigos», expresó el mandatario.

TRUMP DEFIENDE SU REGRESO

El gobernante sostuvo que Huang «no hizo nada malo» y reveló que conversó con él el domingo por la noche. También confirmó que contactó directamente a la junta directiva de Nvidia para respaldar su restitución, luego de que el ejecutivo permaneciera dos semanas fuera de sus funciones.

Trump aseguró que Washington descartó los riesgos de seguridad nacional asociados al empresario y destacó la importancia estratégica de mantenerlo al frente de la compañía.

«La gente dice: ¿Es una amenaza tenerlo? No, es una amenaza perderlo», manifestó.

ACCIONES DE NVIDIA SE DISPARAN

El presidente reconoció que la caída bursátil registrada la semana pasada pudo influir en sus gestiones, aunque afirmó que su principal preocupación fue el futuro de la empresa.

Tras conocerse el regreso de Huang, las acciones de Nvidia experimentaron un incremento superior al 31 %, según las informaciones difundidas.

ESCÁNDALO PROVOCÓ SU SALIDA TEMPORAL

La junta directiva de Nvidia restituyó este lunes por unanimidad a Huang como director ejecutivo, después de que este presentara su renuncia el 12 de noviembre, tras 33 años al frente de la compañía.

Su salida estuvo vinculada a informaciones sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una supuesta relación con Alice Huang, señalada en reportes periodísticos como presunta espía china.

Pekín rechazó las acusaciones de espionaje, mientras continúa bajo investigación una presunta operación de inteligencia extranjera relacionada con el caso.

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