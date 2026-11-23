Puerto Príncipe, 23 nov.- El recién fallecido comunicador haitiano Eddy Jackson Alexis sobresalió por su contribución al desarrollo del periodismo y su compromiso con la vida pública nacional, destacó el Gobierno, según trascendió hoy.

El ejecutivo transmitió mediante un comunicado «su profunda tristeza» ante el deceso en las últimas horas de quien, «además de su carrera en los medios, ocupó cargos oficiales como el de secretario de Estado de Comunicación».

La declaración destaca el desempeñó del profesional «en diversas funciones dentro de la administración pública, honra su memoria», y presenta sus condolencias «a su familia, a sus allegados y a toda la comunidad mediática haitiana».

El texto oficial reconoce, además, «el aporte de Jackson Alexis al panorama mediático nacional, y el lugar que ocupó en los ámbitos de la información y la comunicación pública».

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