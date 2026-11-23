El contrato fue adjudicado en 2011 a la empresa Lionbridge Capital sin licitación pública.

Santo Domingo, 23 nov (Prensa Latina) La Cámara de Cuentas de República Dominicana detectó irregularidades en un contrato de 22.8 millones de dólares para desarrollar el Sistema Nacional de Armas (SISNA), entre ellas pagos por 16.7 millones sin documentación suficiente, trascendió hoy.

La auditoría, fechada el 10 de abril de 2025, examinó las operaciones del Ministerio de Interior y Policía entre marzo de 2011 y septiembre de 2023, e identificó 12 hallazgos relacionados con la contratación y ejecución del proyecto.

El contrato fue adjudicado en 2011 a la empresa Lionbridge Capital sin licitación pública.

Según el informe citado por el periódico Vértice Crítico, la compañía había sido constituida apenas cuatro meses antes, con un capital de 100 mil pesos dominicanos (1,663.79 millones de dólares), y no se encontraron evidencias suficientes de su capacidad técnica y financiera.

Los auditores también señalaron la ausencia de documentos y actos administrativos necesarios para formalizar legalmente la concesión y comprobar el manejo de los recursos desembolsados.

La investigación estableció, además, que Lionbridge Capital obtuvo ingresos por mil 564.9 millones de pesos (unos 26 millones de dólares) mediante servicios de huellas balísticas entre octubre de 2013 y septiembre de 2023.

Mientras tanto, el Estado mantiene un saldo contractual pendiente de seis millones 80 mil dólares, en tanto persisten interrogantes sobre la documentación de los equipos adquiridos y las condiciones de operación del sistema.

La auditoría fue solicitada en 2022 por el entonces titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.

Vértice Crítico publicó que los indicios identificados no constituyen por sí mismos una declaración de culpabilidad y corresponde al Ministerio Público evaluar las posibles responsabilidades derivadas de los hallazgos. oda/mpv

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