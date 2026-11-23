Puerto Príncipe, 23 nov.- Las 221 haitianas inscritas hasta hoy como candidatas a los próximos comicios generales representan un 9,1 por ciento del total, inferior al 30 por ciento fijado por el Decreto Electoral del 6 de octubre.

Según un diario local, ese exiguo registro de féminas aspirantes a la Presidencia, al Senado y a la Diputación devela en los partidos una falta de representación equilibrada entre mujeres y hombres para acceder a esos cargos en la consulta del venidero 18 de julio, añadió Gazzette Haiti.

Las citadas cifras muestran una débil presencia femenina, lo cual también contradice las cifras defendidas por el Consejo Electoral Provisional (CEP), que contemplan medidas destinadas a fomentar y desarrollar la participación política de las damas.

El diario subrayó que a los partidos y agrupaciones políticas les cuesta otorgar a ese segmento poblacional un lugar significativo en la vida política, de cara a los sufragios de 2027, pese a las disposiciones constitucionales y electorales destinadas a reforzar esa participación.

Las 34 personas inscritas por el CEP como candidatas a la presidencia, solo comprenden a tres mujeres: Dominique Dupuy, Martine MoÃ¯se y Marie-Anne Savannah Hadid Savary, agregó la fuente.

Los 535 ciudadanos inscritos como aspirantes al Senado, por otro lado, incluyen exclusivamente a 79 damas (14,8 por ciento); mientras que para la diputación, solo se registraron 139 de un total de mil 855 candidaturas (7,5 por ciento).

Las autoridades electorales enfatizan -afirma Gazzette Haiti- que los referidos resultados «ponen de manifiesto un desequilibrio persistente entre ambos sexos, en perjuicio de las medidas legales destinadas a favorecer una mayor representación electoral femenina».

Según el diario, el 30 por ciento establecido para las candidaturas femeninas a la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados debe considerarse «una obligación legal destinada a reducir las desigualdades en el acceso de las damas a esos puestos».

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