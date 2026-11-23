ESPAÑA.-Un hombre de unos 30 años murió este lunes en el CUAP Manso de Barcelona después de recibir cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza, delante de un bar dominicano del barrio del Poble-sec.

El pistolero abrió fuego contra la víctima en medio de la calle de Salvà, a la altura del número 18, y huyó en bicicleta.

Los hechos se registraron en el local El Bocao, frecuentado normalmente por personas dominicanas, como la víctima, según explicaron fuentes de la policía.

PELEA EN LA MADRUGADA

Hacia las seis de la madrugada de este 23 de noviembre, varios testigos alertaron a los Mossos d’Esquadra de una pelea en este punto del distrito de Sants-Montjuïc, en el corazón de la ciudad de Barcelona.

Cuando las patrullas llegaron delante del bar, la víctima ya había sido trasladada al CUAP Manso. El hombre murió en el mismo centro a consecuencia de las heridas.

El pistolero disparó como mínimo cuatro veces. Uno de los disparos impactó en la cabeza del hombre. Por ahora, no constaron detenidos.

BAR HABÍA CAMBIADO DE MANOS

Según algunos vecinos, los hechos se registraron en un bar que hacía pocos meses había cambiado de manos.

Los mismos vecinos aceptaron que era una zona complicada, con incidentes frecuentes. Hace un par de semanas se produjo una pelea durante la cual unos desconocidos acabaron reventando la puerta de uno de los locales junto al bar donde, esta madrugada, tuvo lugar el tiroteo mortal.

VÍDEO DEL PRESUNTO AUTOR

Según las primeras informaciones que recibió la sala de mando de los Mossos, el pistolero llevaba una sudadera con capucha.

Uno de los testigos aseguró que tenía un vídeo en el que se veía al presunto autor de los disparos, huyendo en bicicleta.

La Divisió d’Investigació Criminal de los Mossos se hizo cargo del caso. La principal línea de investigación apuntó a la posible implicación de varias personas en los hechos, también de nacionalidad dominicana, como los que regentaban el local y posible vinculación con el narcotráfico.

La policía catalana no detalló qué papel tuvo cada una de las personas en la pelea. La investigación quedó bajo secreto de las actuaciones.

Fue el decimosexto crimen registrado en Barcelona este 2026 y el sexto con arma de fuego.

jt-am