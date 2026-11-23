El Mandatario hizo el anuncio este lunes durante una reunión con funcionarios en el Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció que Villa Navidad abrirá sus puertas este jueves 26 de noviembre, con un amplio programa de actividades gratuitas que incluirá conciertos, ferias artesanales, caravanas musicales y fiestas populares para el disfrute de las familias dominicanas.

El mandatario destacó que millones de personas visitan cada año estos espacios recreativos, concebidos para transmitir la alegría, la magia y el espíritu de la Navidad. Los detalles fueron ofrecidos durante el encuentro LA Semanal, con representantes del Ministerio de Cultura y del Gabinete de Política Social.

VILLA NAVIDAD Y ACTIVIDADES CULTURALES

En Santo Domingo, Villa Navidad funcionará en las instalaciones del Centro Olímpico, mientras que en Santiago estará ubicada en el área del Monumento a los Héroes de la Restauración.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, anunció una presentación artística el 13 de diciembre en el Teatro Nacional y conciertos de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, integrada por unos 50 músicos, en diferentes espacios públicos.

También informó que durante el primer fin de semana de diciembre se celebrará la Noche Larga de Museos, con la participación de más de 35 instituciones públicas y privadas que ofrecerán acceso gratuito.

Asimismo, destacó la recuperación del Alcázar de Colón y los trabajos en la Plaza de la Cultura, incluido el Museo del Hombre Dominicano, que pasará a llamarse Museo de Antropología Dominicana. La feria artesanal reunirá a más de 80 expositores.

CARAVANAS Y FIESTAS EN LOS BARRIOS

Geanilda Vásquez, titular del Gabinete de Política Social, explicó que cuatro grandes carrozas recorrerán distintos sectores con presentaciones artísticas y actividades recreativas.

Las jornadas comenzarán el 11 de diciembre en Santiago y continuarán en San Cristóbal, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, hasta el 27 de diciembre.

El programa incluirá concursos de decoración navideña, fiestas populares, orquestas y fuegos artificiales, en coordinación con las alcaldías y la Policía Nacional.

ILUMINARÁN 24 PARQUES

Robert Polanco, director de PROPEEP, anunció que el programa Luces de Navidad iluminará 24 parques del país. Además, el 18 de diciembre será inaugurado el Parque Central de Pedro Brand, con un concierto, y se realizarán 13 jornadas de inclusión social Primero Tú durante diciembre.

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