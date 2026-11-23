SANTO DOMINGO. – El Gobierno pondrá en marcha este domingo 29 de noviembre el programa Brisita Navideña 2026, que beneficiará a 2,753,781 personas con bonos de RD$1,500, mientras desarrollará un amplio plan de asistencia alimentaria que contempla la distribución de más de 15 millones de raciones de comidas durante las festividades.
El presidente Luis Abinader presentó las iniciativas como parte de los programas de apoyo a las familias dominicanas, que incluyen también una gracia navideña de hasta US$5,500 para que los dominicanos residentes en el exterior puedan importar regalos y artículos personales libres de impuestos.
DISTRIBUCIÓN DE BONOS Y ASISTENCIA SOCIAL
Del total de beneficiarios de la Brisita Navideña, 1,433,781 familias incorporadas al programa Supérate recibirán una transferencia adicional de RD$1,500, mientras que el Gabinete de Política Social distribuirá 1,320,000 tarjetas del Banco de Reservas por el mismo valor.
La selección estará a cargo del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben). Para recibir las tarjetas físicas, los beneficiarios deberán tener ingresos mensuales inferiores a RD$38,156. El Gobierno estima que entre el 65 % y el 70 % de los recursos se gastará en colmados afiliados a la Red de Abastecimiento Social.
NAVIDAD 360 LLEVARÁ ALIMENTOS A TODO EL PAÍS
El programa Navidad 360, que se extenderá hasta el 31 de diciembre, contempla 15 millones de servicios de almuerzos y cenas, 1.5 millones de raciones crudas entregadas casa por casa y 500,000 teleras navideñas.
Los Comedores Económicos operarán más de 180 establecimientos comunitarios en las 32 provincias y coordinarán 52 almuerzos navideños en distintas localidades.
OPERATIVOS PARA CONTENER LOS PRECIOS
El plan incluye 1,088 operativos comerciales del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), entre ellos 800 jornadas de bodegas móviles, para facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios asequibles.
Durante la presentación en el Palacio Nacional, Abinader destacó la coordinación con productores agropecuarios y organizaciones comunitarias para garantizar el abastecimiento, aprovechar los excedentes nacionales y ampliar la cobertura de la asistencia social.
El mandatario llamó a la población a celebrar las navidades con alegría y prudencia.
an/am
ESO DIJERON EL AÑO PASADO Y AUNQUE NUNCA HE IDO A DONDE DEN PORQUE GRACIAS A DIOS NO LO NECESITO PERO EN ENERO PREGUNTO Y NO SE DE NADIE DEI CALLE QUE ME DIGA ASI VI EN TAL O CUAL LUGAR OSEA QUE LO HARÁN EN POCOS LUGARES DIRAN QUE FUE A TODO EL PUEBLO LO CUAL ES MENTIRA Y CLARO ESTA LO FACTURARAN COMO QUE ASI FUE Y SABRA DIOS CUANTO DE ESO REALMENTE LLEGA AL PUEBLO Y CUÁNTO SE LO QUEDARAN LOS QUE PUEDEN
A gastar eso para despues pedir mas dinero prestado. Yo odio este MMG
ME PREGUNTA UNA MUJER QUE ESTA A MI LADO QUE SIGNIFICA MMG LE DIJE QUE PREGUNTÉ AQUI ELLA PARA QUE TU LE EXPLIQUES JAJAJAJA JAJAJAJA ME HICE EL LOCO Y LE DIJE QUE QUIZAS ERA MARINO DE LA MARINA SE GUERRA 🤣🤣🤣🤣🤣 JAJAJAJA JAJAJAJA