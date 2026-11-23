El anuncio fue realizado este lunes durante una reunión con funcionarios del sector en el Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO. – El Gobierno pondrá en marcha este domingo 29 de noviembre el programa Brisita Navideña 2026, que beneficiará a 2,753,781 personas con bonos de RD$1,500, mientras desarrollará un amplio plan de asistencia alimentaria que contempla la distribución de más de 15 millones de raciones de comidas durante las festividades.

El presidente Luis Abinader presentó las iniciativas como parte de los programas de apoyo a las familias dominicanas, que incluyen también una gracia navideña de hasta US$5,500 para que los dominicanos residentes en el exterior puedan importar regalos y artículos personales libres de impuestos.

DISTRIBUCIÓN DE BONOS Y ASISTENCIA SOCIAL

Del total de beneficiarios de la Brisita Navideña, 1,433,781 familias incorporadas al programa Supérate recibirán una transferencia adicional de RD$1,500, mientras que el Gabinete de Política Social distribuirá 1,320,000 tarjetas del Banco de Reservas por el mismo valor.

La selección estará a cargo del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben). Para recibir las tarjetas físicas, los beneficiarios deberán tener ingresos mensuales inferiores a RD$38,156. El Gobierno estima que entre el 65 % y el 70 % de los recursos se gastará en colmados afiliados a la Red de Abastecimiento Social.

NAVIDAD 360 LLEVARÁ ALIMENTOS A TODO EL PAÍS

El programa Navidad 360, que se extenderá hasta el 31 de diciembre, contempla 15 millones de servicios de almuerzos y cenas, 1.5 millones de raciones crudas entregadas casa por casa y 500,000 teleras navideñas.

Los Comedores Económicos operarán más de 180 establecimientos comunitarios en las 32 provincias y coordinarán 52 almuerzos navideños en distintas localidades.

OPERATIVOS PARA CONTENER LOS PRECIOS

El plan incluye 1,088 operativos comerciales del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), entre ellos 800 jornadas de bodegas móviles, para facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios asequibles.

Durante la presentación en el Palacio Nacional, Abinader destacó la coordinación con productores agropecuarios y organizaciones comunitarias para garantizar el abastecimiento, aprovechar los excedentes nacionales y ampliar la cobertura de la asistencia social.

El mandatario llamó a la población a celebrar las navidades con alegría y prudencia.

an/am