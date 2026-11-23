El autor es general de brigada del Ejército. magíster en seguridad y defensa nacional.. Reside en Santo Domingo.

POR MANUEL TAVAREZ VENTURA

Existe una percepción errónea, ampliamente difundida entre estudiantes e incluso profesionales, de que la independencia de la República Dominicana quedó definitivamente consolidada la noche del 27 de febrero de 1844, con el trabucazo de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia. Sin embargo, la realidad histórica demuestra que aquel acontecimiento marcó apenas el inicio de un prolongado y complejo proceso de consolidación nacional.

La República Dominicana nació políticamente aquella noche, pero tuvo que conquistar militarmente su derecho a existir durante los doce años siguientes. La independencia no fue un acontecimiento aislado, sino un proceso de guerra, sacrificio y resistencia nacional.

Desde el momento mismo de la proclamación independentista, la nueva República debió enfrentar sucesivos intentos de reconquista por parte de Haití. Entre 1844 y 1856 se desarrollaron cuatro grandes campañas militares, durante las cuales los dominicanos libraron numerosos combates decisivos para preservar su soberanía. Lo extraordinario de estas campañas radica en que el Ejército dominicano combatió frecuentemente en condiciones de inferioridad numérica, con escasez de recursos, limitaciones logísticas y armamento insuficiente, frente a un adversario mejor equipado y con una estructura militar más sólida.

Las primeras acciones militares se produjeron casi de inmediato. El 3 de marzo de 1844 tuvo lugar la batalla de Fuente del Rodeo, en Bahoruco, considerada el primer enfrentamiento armado posterior a la independencia. Apenas quince días después se libró la batalla de Cabeza de Las Marías, donde el general Manuel de Regla Mota logró contener el avance haitiano hacia territorio dominicano.

La primera gran victoria llegó con la histórica batalla del 19 de Marzo, librada en Azua. Allí, las tropas dominicanas, comandadas por el general Pedro Santana y con la destacada participación estratégica del coronel Antonio Duvergé, enfrentaron a las fuerzas haitianas dirigidas por Charles Hérard, acompañado por el general Alphonse Souffrant.

Aquella victoria demostró que la naciente República estaba dispuesta a defender su libertad en los campos de batalla.

Solo once días después, el 30 de marzo de 1844, se produjo otra de las gestas memorables de la historia nacional: la batalla de Santiago, librada en la zona conocida como La Barranquita. Las tropas comandadas por el general José María Imbert derrotaron al ejército haitiano encabezado por el general Jean-Louis Pierrot, consolidando la defensa de la región norte.

A estas victorias siguieron la batalla de El Memiso, el 13 de abril de 1844, donde volvió a destacarse Antonio Duvergé, y la memorable batalla naval de Tortuguero, librada el 15 de abril de ese mismo año.

La batalla de Tortuguero ocupa un lugar especial en la historia militar dominicana porque constituyó la primera victoria naval de la República y marcó uno de los primeros hitos en la formación de su Marina de Guerra. En ella participaron las goletas dominicanas Separación Dominicana, María Chica y San José, bajo el mando de Juan Bautista Cambiaso, acompañado por Juan Bautista Maggiolo y Juan Alejandro Acosta.

La flotilla dominicana enfrentó al bergantín haitiano Pandora y a las goletas La Mouche y Le Signifie, que realizaban operaciones de abastecimiento y apoyo a las tropas haitianas en el sur del país. El combate concluyó con la derrota de las embarcaciones haitianas y fortaleció la posición naval dominicana durante la guerra. Diversos historiadores consideran que esta victoria fue tan importante como las obtenidas en tierra, pues contribuyó a impedir el reforzamiento de las fuerzas haitianas por vía marítima y a consolidar la defensa nacional.

NUEVAS VICTORIAS EN LA FRONTERA

Las campañas militares continuaron con nuevas victorias dominicanas. El 17 de septiembre de 1845 se libró la batalla de La Estrelleta, donde las tropas nacionales derrotaron una nueva incursión haitiana. Apenas un mes después, el 27 de octubre de ese mismo año, se produjo la batalla de Beller, otra importante victoria en la frontera norte.

Sin embargo, uno de los momentos más críticos de la guerra llegó en 1849, cuando el emperador haitiano Faustin Soulouque organizó una poderosa invasión con el propósito de destruir definitivamente la independencia dominicana. Frente a esta amenaza tuvieron lugar dos de las batallas más importantes de la historia nacional, ambas inmortalizadas en las estrofas del Himno Nacional.

La primera fue la batalla de El Número, librada el 17 de abril de 1849. Allí, el general Antonio Duvergé utilizó magistralmente la geografía del terreno para detener el avance de fuerzas muy superiores en número. Cuatro días después, el 21 de abril, se produjo la legendaria batalla de Las Carreras, considerada una de las más importantes victorias militares dominicanas. Bajo el mando de Pedro Santana, las tropas nacionales derrotaron a las fuerzas invasoras de Faustin Soulouque y defendieron, una vez más, la soberanía nacional.

No es casual que el Himno Nacional recuerde con orgullo aquellas jornadas cuando proclama:

«Que si dolo y ardid la expusieron

De un intruso señor al desdén,

¡Las Carreras! ¡Beller!… campos fueron

Que cubiertos de gloria se ven».

EL DESAFÍO MILITAR Y LA EXPERIENCIA DE LOS ADVERSARIOS

Otro elemento frecuentemente ignorado en el análisis de las guerras domínico-haitianas es la experiencia profesional de algunos de los oficiales que combatieron del lado haitiano. Entre ellos sobresale el coronel francés Benjamin Viel, militar europeo que se incorporó a las filas haitianas para combatir contra la joven República Dominicana.

Su presencia refleja que los dominicanos no enfrentaron únicamente una superioridad numérica, sino también a oficiales con experiencia militar adquirida en los conflictos del siglo XIX. Resulta aún más notable que un ejército integrado en gran medida por campesinos, hateros y hombres con escasa formación militar formal lograra defender la independencia nacional frente a adversarios mejor equipados y con mandos experimentados.

La etapa final de las guerras domínico-haitianas llegó en 1856, con los enfrentamientos de Sabana Larga y Jácuba, que pusieron fin a más de una década de intentos de invasión y contribuyeron a consolidar la soberanía de la República Dominicana.

DE LA INDEPENDENCIA A LA RESTAURACIÓN

No obstante, las constantes guerras habían dejado al país en una situación económica y política extremadamente frágil. Las tensiones internas, la pobreza acumulada durante años de conflictos y el temor permanente a nuevas invasiones llevaron al general Pedro Santana a considerar que la supervivencia de la República requería la protección de una potencia extranjera.

Bajo esa visión, promovió la anexión a España en 1861, al entender que el respaldo de una potencia colonial podría ofrecer estabilidad militar, económica y diplomática a la joven nación.

La medida provocó un profundo rechazo entre amplios sectores del pueblo dominicano, que consideraban inaceptable perder la soberanía conquistada con tanto sacrificio. Como respuesta surgió la Guerra de la Restauración, iniciada el 16 de agosto de 1863 con el histórico Grito de Capotillo.

Líderes como Santiago Rodríguez, Gregorio Luperón, Benito Monción y Gaspar Polanco, junto a otros patriotas, encabezaron una nueva lucha que culminó en 1865 con la retirada de España y la restauración de la independencia nacional.

La historia demuestra, por tanto, que la independencia dominicana no fue una obra consumada en una sola noche. Fue una conquista defendida durante doce años de campañas militares en campos de batalla como Azua, Santiago, El Memiso, Tortuguero, La Estrelleta, Beller, El Número, Las Carreras, Sabana Larga y Jácuba. Posteriormente, fue reafirmada durante la Guerra de la Restauración frente a una potencia europea.

Solo comprendiendo este largo proceso histórico es posible valorar plenamente la dimensión del sacrificio realizado por los fundadores y defensores de la nación dominicana, quienes legaron a las generaciones presentes una República libre, soberana e independiente.

of-am