SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El diseñador dominicano Rafael Rivero presentó su colección “SANTIAGO: Una colección con alma y corazón · Alta Moda 27”, en un desfile celebrado en el Parque Duarte, a beneficio del Hospicio San Vicente de Paúl.

La propuesta combinó moda, música y patrimonio en una puesta en escena que rindió homenaje a la identidad cultural de Santiago.

El espectáculo contó con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez. Las creaciones de Maison Rivero destacaron por sus siluetas femeninas, transparencias, fluidez y cortes, con materiales como tafetán y organza, además de aplicaciones checoslovacas.

La producción general estuvo a cargo de Sócrates McKinney, mientras que Francisco Sanchíz Ramírez condujo la velada, que también incluyó reconocimientos a personalidades e instituciones vinculadas al proyecto.

La cantante Maridalia Hernández participó en el carrusel final, que marcó el cierre de la presentación.

Con esta propuesta, Rivero reafirmó su apuesta por el diseño dominicano y la promoción de iniciativas culturales con propósito social, al vincular la alta moda con una causa benéfica.

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