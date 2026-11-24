El FMI hizo el señalamiento en su declaración final sobre la consulta del Artículo IV de 2026, divulgada este lunes 23 de noviembre.

SANTO DOMINGO.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a República Dominicana avanzar en la reforma de los subsidios a los combustibles y la electricidad, ante el incremento de las presiones fiscales y la proyección de un déficit presupuestario equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB) para 2026.

En su declaración final sobre la consulta del Artículo IV de 2026, divulgada este lunes 23 de noviembre, el organismo propuso establecer un mecanismo automático de fijación de precios de los combustibles, aplicar ajustes graduales a las tarifas eléctricas y focalizar las ayudas estatales en los sectores más vulnerables.

REFORMAS A LOS SUBSIDIOS ENERGÉTICOS

«Reducir el costo de los subsidios a los combustibles debe ser una prioridad», señaló el FMI, tras una misión encabezada por Michael Perks que visitó el país del 11 al 20 de noviembre.

El organismo explicó que los elevados precios internacionales de la energía han aumentado considerablemente la carga presupuestaria, debido a que los incrementos de los combustibles se han transferido parcialmente a los consumidores dominicanos.

En el sector eléctrico recomendó reducir las pérdidas de distribución, mejorar la focalización de los subsidios, ajustar gradualmente las tarifas e incorporar nueva capacidad de generación para abaratar los costos.

DÉFICIT FISCAL ALCANZARÍA EL 4.2 % DEL PIB

El FMI indicó que el presupuesto reformulado de noviembre proyecta un déficit fiscal de 4.2 % del PIB, un punto porcentual por encima de la estimación inicial.

Para 2027, las autoridades dominicanas se han comprometido a reducirlo al 3.4 % del PIB. El organismo también recomendó mantener una consolidación fiscal gradual y colocar la deuda pública en una trayectoria descendente, con una meta de 40 % del PIB para 2035.

ECONOMÍA CRECERÍA 4.6 % EN 2026

El informe destacó que la economía dominicana creció 4.6 % durante los primeros nueve meses de 2026, impulsada por los servicios, el turismo, la intermediación financiera y la construcción.

El FMI proyecta una expansión de 4.6 % al cierre de este año y de 4.4 % en 2027. Sin embargo, advirtió sobre riesgos asociados a la incertidumbre internacional, los precios de las materias primas y las condiciones financieras globales.

INFLACIÓN Y RECAUDACIONES

El organismo señaló que la inflación permanece por encima del rango meta del Banco Central desde abril, principalmente por el encarecimiento de los combustibles. Consideró adecuada la política monetaria y recomendó mantener la vigilancia ante posibles presiones adicionales.

Asimismo, planteó fortalecer las recaudaciones, revisar los gastos tributarios, mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar la transparencia y supervisión financiera.

Finalmente, recomendó impulsar reformas para reducir la informalidad laboral, elevar la productividad, fortalecer la educación y la salud, diversificar las exportaciones y mejorar la infraestructura, como condiciones necesarias para sostener el crecimiento económico a largo plazo.

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