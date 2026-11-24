SANTO DOMINGO. – La dominicana Melissa Núñez competirá este martes en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico, con la aspiración de conquistar la segunda corona del país en el certamen.

La gala será transmitida en República Dominicana por Color Visión (canal 9), a partir de las 9:00 de la noche, mientras que Telemundo ofrecerá cobertura desde las 8:00 p. m.

Un total de 116 candidatas participan en el concurso, de las cuales 30 avanzarán en el primer corte de selección.

Núñez busca repetir la hazaña de Amelia Vega, quien ganó el título en 2003 y se convirtió en la primera dominicana en obtener la corona.

La representante criolla es psicóloga y nació en Palmarito, La Vega. En 2024 participó por primera vez en Miss República Dominicana, como representante de la Comunidad Dominicana en Estados Unidos, y obtuvo el puesto de primera finalista.

La candidata también aspira a sumar otro triunfo internacional para el país, luego de que Joheirry Mola Domínguez conquistara Miss Mundo 2026 en septiembre pasado.

De lograrlo, República Dominicana podría obtener ambos títulos mundiales de belleza en un mismo año, una distinción que el artículo atribuye a India, Venezuela, Australia y Francia.

La competencia se celebrará en Puerto Rico, donde se conocerá quién sucederá a la actual reina universal.

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