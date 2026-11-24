El Presidente Abinader y el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, reunidos este lunes. Participó el Canciller Bisonó y otros funcionarios.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien sostuvo una reunión de trabajo en la que abordaron la agenda multilateral para 2027 y los principales temas de interés regional.

En el encuentro participó el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó. Las conversaciones incluyeron los trabajos conjuntos entre República Dominicana y el organismo hemisférico, así como iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, la prosperidad y la democracia en los países miembros.

SITUACIÓN DE HAITÍ

Abinader y Ramdin también pasaron revista a la crisis que atraviesa Haití y coincidieron en la necesidad de incrementar el apoyo internacional a las labores de pacificación de ese país, por considerar que su estabilidad constituye un asunto de interés tanto para República Dominicana como para el resto de la región.

RECONOCEN PAPEL DE LA OEA

Durante la reunión, Ramdin destacó el respeto que, según expresó, ha ganado el Gobierno dominicano entre sus pares regionales por su capacidad de concertación y su compromiso con los asuntos de mayor relevancia para el hemisferio.

Por su parte, el presidente Abinader resaltó el papel histórico de la OEA como principal espacio multilateral del continente para abordar los desafíos de la realidad internacional.

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