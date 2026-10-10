15 muertos dejan este sábado ataques rusos contra Ucrania

KIEV, 10 de octubre 2026.- Rusia mantiene una intensa campaña de ataques aéreos a Ucrania, la cual ha respondido con operaciones militares propias mientras la población civil sigue soportando graves pérdidas. En combinación con una escalada de bombardeos, hay un nuevo intento diplomático estadounidense, complicado por las diferencias sobre las sanciones y las exportaciones energéticas rusas. Por ahora, las conversaciones no se han traducido en un alto el fuego verificable. MUERTOS EN UCRANIA

La ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, sufrió este sábado un ataque ruso contra edificios residenciales. Los primeros reportes periodísticos informaron de 12 muertos, incluidos tres niños, y 14 heridos. Posteriormente informaron de al menos 15 fallecidos y 16 heridos en la región. por lo que las cifras podrían ser mayores.

La ofensiva se produce después de varios días de bombardeos mortales contra distintas localidades ucranianas. También se reportaron ataques con misiles en Kiev y daños en infraestructuras esenciales.

Las autoridades ucranianas advierten, además, que Rusia está ampliando sus ataques contra instalaciones energéticas y puentes, en un momento en que el país se prepara para el invierno.

Pokrovsk: figura entre los sectores de mayor actividad militar. Según el Estado Mayor ucraniano, el viernes 9 de octubre se registraron 218 enfrentamientos a lo largo del frente, con una concentración importante de combates en esa zona. Ataques con drones: ambos países mantienen operaciones de largo alcance contra objetivos militares, energéticos e industriales.

Ventaja estratégica: Rusia mantiene ocupada aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, mientras Ucrania intenta frenar los avances rusos y atacar infraestructuras que financian el esfuerzo bélico. Aunque se registran avances y retrocesos locales, las informaciones disponibles no indican una ruptura decisiva que permita a alguno de los dos ejércitos poner fin a la guerra en el corto plazo. NEGOCIACIONES DE PAZ VUELVEN A COMPLICARSE

Representantes estadounidenses, ucranianos y europeos celebraron conversaciones en Miami el viernes 9 de octubre para explorar nuevas propuestas que permitan detener el conflicto.

Sin embargo, las perspectivas inmediatas siguen siendo inciertas:

El presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó a Donald Trump que no veía condiciones para reanudar inmediatamente las negociaciones trilaterales, alegando ataques ucranianos con drones.